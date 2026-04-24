Kelionė virto košmaru: „Bolt“ vairuotojo žodžiai ir elgesys pribloškė žinomą žurnalistę

Įprasta rytinė kelionė į darželį su dukra, naudojantis „Bolt“ pavežėjo paslauga, baigėsi net neprasidėjusi, o tai, kaip situacija vystėsi toliau, moterį šokiravo. Apie tai ji prabilo socialiniuose tinkluose. Istorija sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Bobos su vaiku nevešiu“ – tokius žodžius iš vieno „Bolt“ vairuotojų vakar su dukra išgirdome ankstyvą rytą, tad kelionė baigėsi nė neprasidėjusi. Tai pirmas kartas, kai buvau diskriminuota kaip mama, diskriminuotas mano vaikas, ir dabar dar geriau suprantu, kodėl kasmet gimstamumas mažėja.
Kai viešai kalbama apie atsakomybės vengiančius vyrus, valstybės politiką šeimų, mamų, vaikų atžvilgiu, prie šių bei kitų faktorių prisijungia ir visuomenės, o tiksliau – kai kurių jos narių požiūris į mamą. Oj, atsiprašau, „bobą su vaiku“, nes tik tiek „Bolt“ vairuotojo akimis, su kuriuo vakar susidūrėme, ir esame. Praėjo para, o vis dar skausminga taip, kad emocijos tiek man, tiek vyrui verda iki šiol.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
O istorija paprasta. Kai vyras dirba nuo ryto ir dukros į darželį šeimos automobiliu nuvežti negali, vežu išsikvietusi vairuotoją aš.
Eilinis rytas – „Bolt“ automobilių kategorijoje laisvų vairuotojų, turinčių kėdutę ir galinčių nuvežti mudvi su dukra, nėra, tad kviečiuosi vairuotoją iš kitos kategorijos, nes turime nuosavą kėdutę – tokią pačią, kokias turi kiekvienas vairuotojas, priklausantis specialiai kategorijai. Beje, taip dukrą esu vežusi dešimtis, jei ne šimtus kartų.
Ir štai, vakar ryte atvyksta „Bolt“ vairuotojas. Mes atveriame duris, abi pasisveikiname, o tuomet išgirstame, kad nebūsime vežamos. Klausiu – kodėl? Man atsakoma, kad jis nepriklauso vežančių vaikus kategorijai, tad neturi kėdutės.
Atsakau, kad jokios bėdos – ją turiu aš. Specialiai tokiems atvejams ir pirkome, ir iki šiol nė vienas nėra atsisakęs vežti. Tuomet išgirstu argumentą, esą jis nežino, o gal mūsų kėdutė nesertifikuota, todėl nevešiąs. Vėl klausiu – kodėl, jei visi kiti jo kolegos nė karto neatsisakė, o ir kompanijos taisyklėse nėra informacijos apie tai, kad negalima vykti su nuosava kėdute?
Man vėl aiškinama apie kėdučių sertifikaciją, o paklausus, ar jis neveš todėl, kad esu su vaiku, atrėžiama, kad „bobos su vaiku neveš“. Traukiu telefoną, prašau pakartoti tai, ką pasakė, nes tai verta viešumo, o vairuotojas, mums stovint prie pat automobilio, mina gazą. Griebiu vaiką už rankos ir šokame į šoną, o jis nulekia gatve atidarytomis galinėmis durelėmis. Kol telefone paspaudžiu įrašymo funkciją, durelės nuo greičio užsiveria.
Dukra sako: „išsigandau tų durų“, nes mus galėjo užkabinti, o man belieka atsakyti, kad žmogus tiesiog kvailai elgiasi... Tik tiek, deja, ir spėjau įrašyti – lekiantį automobilį, dukros išgąsčio kupinus žodžius ir mano apgailestavimą.
Kelionė netrukus atšaukiama, grįžtame namo ieškoti kito vairuotojo ir surašome skundą „Bolt“, pateikdami mini įrašą.
Kuo tai baigėsi? Automatiniais „Bolt“ dirbtinio intelekto, vėliau gyvų konsultantų rašytais apgailestavimais ir pažadu, kad situacija bus išnagrinėta pagal vidines kompanijos taisykles. Jokių atsakymų į klausimus – kokios tos taisyklės, kas laukia vairuotojo, gal iš tiesų nepriklausantys specialiai vaikų vežimo kategorijai gali atsisakyti vežti „bobą su vaiku“.
Per „n“ metų važiavimo su pavežėjais, taksi turėjau visokių situacijų. Ir malonių, ir labai nemalonių, netgi šokiruojančių. Vienas tolimųjų šalių atstovas užsirūkė tiesiog salone, o paprašius užgesinti cigaretę pasakė, kad čia juk laisva Europa, todėl jis gali daryti ką nori. Teko susidurti su tokiais, kurie parvežę vėlyvą vakarą prašėsi į svečius. Esu susidūrusi su rusiškos muzikos mėgėju, vairuojančiu „Teslą“, kuris sėdėjo taip, kad gale vietos kojoms neliko.
Paprašius perjungti muziką ir bent šiek tiek atlaisvinti vietą kojoms, jis ėmė aiškinti, kad vykstame jo automobiliu, todėl klausysime tai, kas jam patinka, ir taip, kaip patogu jam. Vėliau buvo pareikšta, kad turbūt nesame su vyru tokiu prabangiu automobiliu važiavę, tad jis specialiai išsuko iš maršruto, taip prailgindamas kelionę. Laimei, buvau pradėjusi ją įrašinėti, priešingu atveju tai būtų mūsų žodis prieš jį. Beje, kompanijai jis aiškino, neva išvadinome jį keiksmažodžiais, tačiau įrašas įrodė, kad melavo.
Nesakau, kad visi vairuotojai padugnės... Ne kartą kelionių su dukra metu esame vaišintos saldainiais, sykį vienas vairuotojas specialiai įjungė vaikiškas daineles, o šią savaitę vienas jų padovanojo maišelį su jo jau suaugusios dukros žaislais. Gražu.
Suprantu, kad ne visiems vaikai kelia teigiamas emocijas. Būčiau supratusi atsisakymą, jei jis būtų išsakytas mandagiai. Todėl šį kartą man tiesiog žiauriai pikta, liūdna ir gaila... gaila, kad visuomenėje vis dar yra tokių padarų, nes žmonėmis juos pavadinti sunku.
Su meile visiems, „Boba su vaiku“, – istorija „Facebook“ dalijosi garsi žurnalistė.
Dėl situacijos Lrytas kreipėsi į „Bolt“ atstovus, gavus jų komentarą tekstas bus papildytas.