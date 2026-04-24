Nužudytam paramedikui Mantui Sadauskui – dar vienas jautrus artimų bičiulių pagerbimas

Gelbėdamas gyvybes, M. Sadauskas mėgo ir aktyvią veiklą: laisvalaikiu važinėdavo motociklu.
Tad jo bendraminčiai ėmėsi iniciatyvos ir sumąstė surengti Mantui skirtą pavažinėjimą motociklu.
Iniciatyva išplito feisbuke.
„Mielieji plieninių žirgų mylėtojai gal visų jūsų ir nepažįstų, bet būtų labai gražu pagerbti Mantą – žmogų, kurio širdis plakė laisve.
Jo aistra motociklams buvo daugiau nei pomėgis – tai buvo jo gyvenimo būdas, jo kelias, jo laisvės simbolis.
Kiekvienas kelias Mantui buvo nuotykis, kiekvienas posūkis – nauja istorija.
Jis gyveno taip, kaip važiuodavo – drąsiai, su vėju veide ir ugnimi širdyje.
Jo variklis nutilo, bet Manto dvasia liks su mumis – kiekviename kelyje, kiekviename vėjo gūsyje, kiekviename motociklo garse.
Išlydėkime Mantą taip, kaip jis mylėjo – su pagarba, su laisvės jausmu ir su pažadu niekada nepamiršti. Panėvežys, Ramybės takas, sekmadienis 13 h“, – skelbė Manto bičiulis.
Primename, kad Manto nužudymo byloje įtariami trys asmenys: tarp jų – buvusi žmona Justina Gaigalaitė, su kuria jis nesutarė dėl dvynukų globos.
Mantas bus pašarvotas „Ramybės take“, balandžio 25 d. 13 val., karstas išnešamas balandžio 26 d. 13.15 val., laidojamas Raguvėlės kapinėse. Šventos mišios už Mantą bus aukojamos balandžio 26 d. 7.30 val. Raudonojoje bažnyčioje