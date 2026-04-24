Po sužadėtuvių pirmąkart viešumoje pasirodę O. Pikul ir D. Dirkstys kaitino aistras

2026 m. balandžio 24 d. 22:46
Penktadienio vakarą Vilniuje šurmuliavo išskirtinis „POP IT Sushi“ renginys, sudominęs būrį žinomų veidų.
Tarp gausybės svečių dėmesį kaustė neseniai susižadėjusi pora – verslininkė ir grožio specialistė Oksana Pikul (42 m.) bei kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.).
Tai buvo pirmasis jų pasirodymas viešumoje po emocijų kupino vakaro Kaune, kuomet juodu susižadėjo.
Į renginį susirinko būrys nuomonės formuotojų, tačiau būtent ši pora buvo vakaro epicentre – šypsojosi, noriai pozavo fotografams, vienas kitą lepino bučiniais ir mėgavosi laiku drauge.

Primename, kad prieš mažiau nei savaitę Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 18“ turnyre tūkstančių žiūrovų akivaizdoje Dominykas Dirkstys netikėtai pasipiršo Oksanai Pikul.
 Žinoma moterisi, ilgai nedvejodama, jam atsakė lemtingu „taip“.
Netikėtas ir romantiškas gestas akimirksniu tapo viena labiausiai aptarinėjamų savaitgalio akimirkų.
