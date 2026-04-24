Renginyje – būrys viešumoje retai matomų žinomų moterų: palietė svarbią temą

Šios išskirtinės knygos pristatymas ketvirtadienio vakarą surengtas ypatingoje erdvėje – menininkės Eglės Kurlianskaitės meno galerijoje, tarp įspūdingų jos tapytų gėlių ir vienos garsiausių šalies florisčių Inesos Borkovskos kurtų gyvų gėlių kompozicijų.
Į kviestiniams svečiams skirtą vakarą susirinko apie 100 meno, verslo, mados, grožio, pramogų ir žiniasklaidos pasaulio atstovų.
Tarp jų buvo galima sutikti ne tik pačias knygos herojes, bet ir viešumoje retai pasirodančias ryškiausias Lietuvos asmenybes: primabalerinas Olgą Konošenko ir Mariją Simoną Šimulynaitę, TV laidų vedėjus Laimą Kybartienę, vos prieš dieną iš Australijos sugrįžusį Edvardą Žičkų, Daivą Tamošiūnaitę, Jūratę Bratikienę, Ispanijoje gyvenančią menininkę Danguolę Pečiukonytę-Juan Font, dizainerę Audronę Bunikienę, buvusį modelį Aistę Jasaitytę-Čeburiak, aktores Virginiją Kochanskytę ir Reditą Dominaitytę, garsenybių fotografę Aną Rosso, natūralios medicinos pradininkę Lietuvoje Jeleną Tulčiną, žinomiausią šalies mokytoją Veroniką Naumovaitę-Kazilionę, advokatę Rasą Vaičekauskytę, eksterjero dekoratorę Rasą Markevičiūtę, verslininkes Sabiną Repčenkienę, Irmą Spudienę, Dalią Kačiukaitę-Miežanskienę, plaukų stilistę Laimą Vainilavičienę ir daugelis kitų.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti" santuokoje bei namus be viryklės
Kai kurie vakaro svečiai savo kelionių planus derino specialiai prie šios datos – atvyko ar maršrutus koregavo net iš Australijos, Japonijos, Ispanijos, Monako bei kitų šalių.
Pasak knygos autorės Audros Radavičienės, ši knyga gimė iš noro pakeisti požiūrį į moters brandą.
„Per ilgai moterys buvo mokomos slėpti amžių, pokyčius, menopauzę, nuovargį ar naujai atrastą stiprybę. Norėjau sukurti knygą, kuri ne gąsdintų branda, o parodytų ją kaip naują laisvės etapą“, – sakė A. Radavičienė.
Knygoje savo istorijomis dalijasi žinomos ir visuomenei pažįstamos moterys bei tos, kurių gyvenimo patirtys gali įkvėpti ne mažiau. Atviri liudijimai paliečia temas, apie kurias dažnai nekalbama net artimiausių draugų rate.
Vakaro metu netrūko jautrių akimirkų, juoko ir drąsių prisipažinimų.
„Ši knyga pasirodė pačiu laiku. Moterims labai reikia išgirsti, kad jos nėra vienos. Aš kas rytą atsikeliu, pažiūriu į veidrodį, nusišypsau sau ir savo amžiui, nes suvokiu, kad su juo noriu draugauti, o ne jo bijoti“, – sakė legendinė eterio žvaigždė Laima Kybartienė.
Tuo tarpu Ispanijoje gyvenanti menininkė Danguolė Pečiukonytė-Juan Font atvirai prabilo bijanti senti ir kiekvieną dieną kovojanti su amžėjimo požymiais – naujas brandos etapas pakeitė jos gyvenimo būdą ir privertė sulėtinti tempą.
„Nenoriu, kad amžius paliktų pėdsakus mano išvaizdoje ar savijautoje. Dabar kasryt dėkoju Dievui, kad galiu nugyventi dar vieną gražią dieną. Prasmingai, išmintingai ir taip, kaip tik tu pati noriu, o ne iš tavęs tikisi aplinkiniai“, – sakė Danguolė, pasidžiaugusi ir nauju – močiutės – statusu.
Apie tai, kad įpusėjus penktą dešimtį išsigrynina ne tik vertybės, bet ir aplinka kalbėjo buvusi viena garsiausių Lietuvos manekenių, o dabar psichologė Aistė Jasaitytė-Čeburiak: „Kai gyveni taikoje su savimi, tai šiame amžiaus etape įžvelgi tik pliusus, nes esi jau seniai susiformavusi ir savo siekius įgyvendinusi asmenybė, kuri į viską sugeba žvelgti per ramybės ir patirties prizmę. Branda nėra pabaiga. Man ji tapo pradžia“.
Šis leidinys jau dabar vadinamas ne tik knyga, bet ir svarbiu socialiniu reiškiniu, skatinančiu moteris nebijoti metų, kūno pokyčių ar naujų gyvenimo etapų. O knygos „aš esu. moteris 45+“ pristatymo vakaras dar kartą įrodė – tema, kuri ilgai buvo laikoma nepatogia, šiandien tampa viena svarbiausių.