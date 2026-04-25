D. Dirksčiui paviešinus vestuvių datą su O. Pikul internautai pastebėjo nutylimą detalę: liejasi komentarai

Aštuoniolikos metų amžiaus skirtumas nesutrukdė nei aistrai, nei jausmams. Žinią apie santykius pora palydėjo itin pikantiška fotosesija. Ir netrukus visus skeptikus jiedu užtildė: praėjusį savaitgalį, UTMA renginyje, prieš pat kovą D. Dirkstys priklaupė prieš O. Pikul ir paprašė jos rankos.
Pora netrukus pažadėjo, kad į vestuves bus pakviesti visi, užsiminė, kad vestuvės turėtų įvykti šį savaitgalį.
Tačiau penktadienį, prieš pat vidurnaktį, D. Dirkstys paviešino įrašą, kuriame – pasirašyti dokumentai įregistruoti santuoką rugsėjo 26 d.
Akylesni pastebėjo, kad ši diena sutampa su Dominyko ir kovotojo Sergejaus Maslobojevo legendine ir taip laukiama kova. Netrukus pasipylė komentarai, kad tai – pokštas.
„Taip parodot, kad viskas tik šou. Jeigu būtų tikra, nebūtų taip vieša“, „viskas tik dėl reklamos“, – dievagojosi komentatoriai.
Tuo tarpu vienas svarstė, kad vestuvių teks laukti per ilgai.
„Seni, vertės palaukti“, – teigė Dominykas.
Rodyti daugiau žymių