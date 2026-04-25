Faustą Mariją Leščiauskaitę šokiravo komentaras apie paramediko žmogžudystę: „Baisu tarp tokių žmonių gyventi“

Savo nuomone Fausta pasidalijo feisbuko paskyroje.
„Kažkelinta para akyse stovi pasakymas, kad „moterys vyrų be priežasties nežudo“. Kaip tik tada, kai visa Lietuva ko gero nepaliaudama svarsto, kaip gali planuotai nužudyti žmogų, su kuriuo kažkada buvai toks artimas. Vaikų tėtį.
Žinoma, Lietuvoje veikia teismų sistema ir moteris dar nenuteista, bet net jei grynai teoriniame lygyje: ko gero daugumai galvoje netelpa. Esu mačiusi vyrų despotų, alkoholikų, manipuliantų, tiesiog prastų tėčių, tokių, kurie nemoka alimentų ir tų, kurie bando nuteikinėti tarnybas prieš mamą ne todėl, kad jam labai reiktų vaiko priežiūros teisių, o nes žino, kad mamą tai įskaudins.
Esu apie tokius vyrus rašiusi, bandžiusi apginti tas mamas. Esu gavusi per snapą, kad skriaudžiu tokį vyrą, nes jei muša, tai myli, o kai nemuša, tai auksinis žmõgus. Ir vis tiek man galvoje netelpa žiaurus ir planuotas nužudymas.
Galėčiau netgi suprasti momentinę neapskaičiuotą agresiją, kur kaukšteli per stipriai arba per taikliai ten, kur mirtina. Ne tiek pateisinti, kiek suprasti. Bet savo vaikų tėvo planuoto nužudymo, kai tavo ir vaiko gyvybei negresia pavojus, negaliu. Nebūtinai dėl geraširdiškumo, bet grynai pamatuojant, kad jei taip padarysi, vaikas liks be tėvų. Abiejų.
Vadinasi, tu nemoki mylėti savo vaiko. Ir dėl to, kad kartą užmezgęs gilų ryšį tu nebegali jo tiesiog atjungti. Kad ir pyksti, jauti tą žmogų. Čia ne įsilaužėlį nukalti. Per daug dar nežinoma, todėl negaliu sau leisti žodžių nukreipti į konkretų žmogų.
Bet jei grynai teoriškai, tai moterys, kaip ir vyrai, būna ir piktos, ir neprognozuojamos, ir kerštingos, ir neatsakingos, ir kvailos per visą pilvą, ir narcizės, ir nemokančios mylėti, ir egoistės, ir melagės.
Būna, kad ir vyrai, visi tokie gražučiai ir fainučiai, puikiai maskuoja savo pasyvią agresiją. Taip irgi būna. Bet moterims irgi angelo sparnai neauga. Ir net baugu skaityti, kad kažkas galėtų taip lengvabūdiškai įvertinti žmogžudystę. Baisu tarp tokių žmonių gyventi“, – rašė F. M. Leščiauskaitė.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad prieš kelias dienas po vienu iš įrašų „Facebook“ socialiniame tinkle buvo galima išvysti ir nužudymą pateisinantį komentarą, kurį paliko „SportGates“ sporto klubo trenerė, Lietuvos štangos spaudimo čempionė Živilė Satkutė.
Po vienu iš įrašų „Facebook“ socialiniame tinkle buvo galima išvysti ir nužudymą pateisinantį komentarą, kurį paliko „SportGates“ sporto klubo trenerė, Lietuvos štangos spaudimo čempionė Živilė Satkutė. „Moterys be reikalo vyrų nežudo, matyt, buvo, už ką“, – rėžė moteris ir vėliau teigė, kad tai tebuvo socialinis eksperimentas.
Ž. Satkutė, teigiama, dalyvavo ir pasaulio štangos spaudimo čempionate, kur 2021-aisiais užėmė 6-ąją vietą. Įvardijama, kad moteris yra daugkartinė Lietuvos rasto kėlimo bei armliftingo čempionė.
