Kauno restorane praūžė klinikos jubiliejus: atvyko ir retas renginių svečias SBA prezidentas A. Martinkevičius

Klinikos kūrėjos jubiliejaus proga pasveikinti atvyko žinomi šalies medicinos ir verslo pasaulio atstovai. Šventės metu svečių dėmesį traukė charizmatiška ir elegantiška vakaro šeimininkė – alergijos klinikos įkūrėja ir vadovė, gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė, medicinos mokslų daktarė, docentė Jūratė Staikūnienė‑Kozonis. Būtent ji prieš penkiolika metų ryžosi Lietuvoje kurti kliniką, paremtą ne vien simptomų gydymu, bet ir ligos priežasčių pažinimu bei pagarba pacientui.
„CD8 alergijos klinika gimė iš labai paprasto noro – ieškoti atsakymų, o ne vien malšinti simptomus. Man visada buvo svarbu, kad žmogus pažintų savo ligą, taptų gydymo partneriu, o mokslas būtų gyva kasdienės praktikos dalis“, – sakė docentė J. Staikūnienė‑Kozonis.
Gydytojos J. Staikūnienės‑Kozonis kuriama alergijos klinika – pirmoji specializuota alergologijos ir klinikinės imunologijos klinika Lietuvoje. „Per 15 metų nueitas ilgas kelias ir šiandien džiaugiuosi, kad klinikos specialistais pasitiki jau daugiau nei 17 tūkstančių žmonių. Man svarbu, kad čia susijungia mokslas ir praktika, profesionalios žinios ir pagarba žmogui, o pacientai ne tik gydomi, bet ir mokomi sąmoningai valdyti savo ligą“, – sako gydytoja.
Susiję straipsniai
Jubiliejaus metu scenoje skambėjo ir asmeniniai sveikinimai. Kliniką ir jos vadovę sveikino Jūratės Staikūnienės‑Kozonis vyras ir įkvėpėjas Constantin’as Kozonis. Sutuoktinis pasidalijo akimirkomis iš šeimos gyvenimo. „Aš ne visada būnu klinikoje, bet Jūratė joje tikrai praleidžia daugiau laiko nei namuose. Mano šeimoje taip pat daug gydytojų, todėl tikrai žinau, kas yra geras gydytojas: jei gydytojas nejaučia aistros darbui ir žmonėms, jis – ne gydytojas.
Jūratė ne tik jaučia didžiulę aistrą savo darbui, bet ir yra visiškai jam atsidavusi. Atostogų metu, nesvarbu kur būtume – Kinijoje, Indijoje ar Amerikoje, aš visada bent kelioms valandoms ją pametu. Laimė, jau žinau, kur ieškoti – visada ją randu kokioje nors vaistinėje, tyrinėjančią kokius nors produktus bei naujoves ir diskutuojančią su vietiniais specialistais apie pritaikymą ar gydymo naujoves.“
Atvirai ir negailėdamas komplimentų sveikinimo kalbą tarė ir ilgametis J. Staikūnienės‑Kozonis mentorius, SBA koncerno prezidentas Arūnas Martinkevičius. Prie linkėjimų prisidėjo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė, mokslų daktarė, drauge klinikoje dirbanti vaikų pulmonologė‑alergologė Valdonė Misevičienė. O Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė prisiminė LRS laikus, kuomet kartu su Lietuvos alergologų ir imunologų draugija, kuriai tuo metu vadovavo J. Staikūnienė‑Kozonis, organizuodavo Seime renginius apie alergiškų vaikų mitybos problemas.
Šventės metu netrūko ir tarptautinio akcento – sveikinimo žodžius tarė Pierre Vico, „Université Libre de Bruxelles“ Medicinos fakulteto profesorius, plastikos ir estetinės chirurgijos specialistas, teismo paskirtas ekspertas. Jo dalyvavimas pabrėžė klinikos ryšius su Europos medicinos mokslo bendruomene.
Ypač šiltai ir jaukiai sveikinimo žodžius tarė dukra, dermatovenerologijos specialybės gydytoja rezidentė Justė Staikūnaitė, atskleisdama, kad mama jai visada buvo įkvėpėja ir pavyzdys. „Sveikinu ir labai džiaugiuosi, kad jos antras kūdikis – alergijos klinika šiandien mini 15 metų jubiliejų. Jūs net neįsivaizduojate, kiek mano mama dirba. Uždarius klinikos duris, atsidaro šeimos namų durys. Po vakarienės su šeima, kurią ji visada gamina pati, vėl atsveria Jūratės darbo kompiuteris, kuriame ji iki išnaktų paskęsta… Aš žaviuosi jos atsidavimu ir aistra darbui ir net suprantu, iš kur ji turi tiek energijos.“
15 metų skaičiuojanti alergijos klinika šiandien žvelgia į ateitį – su tvirtais moksliniais pamatais, sukaupta patirtimi ir aiškia kryptimi: padėti žmogui suprasti savo ligą ir gyventi visavertį gyvenimą.