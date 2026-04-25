Paaiškėjo „Muzikinės kaukės“ nugalėtojas: vyko kova iki paskutinės akimirkos

Antroje vietoje likusią Medą Borisaitę nuo pergalės skyrė vos 322 balsai – ji surinko 9 794 balsus. Trečiąją vietą užėmė dainininkė Gabija Li (6 000 balsų), ketvirtoje liko Mia (3 431 balsas).
Iš viso finale atiduotas net 29 341 balsas.
Finaliniame vakare susitiko keturi stipriausi projekto dalyviai: Mia, Gabija Li, Donatas Balvočius ir Meda. Kiekvienas jų žengė į sceną su dviem pasirodymais – vienu nauju įkūnijimu ir vienu jau pamėgtu numeriu iš ankstesnių laidų.
Mia pasirinko žiemišką dainininkės Austiejos kūrinį, Donatas įkūnijo Ovidijų Vyšniauską ir sužavėjo tiek komisiją, tiek žiūrovus. Meda ryžosi sudėtingam iššūkiui – atkartoti Ingą Valinskienę, o Gabija Li įkūnijo Giedrę Kilčiauskienę.
Antroje finalo dalyje dalyviai grįžo su jau matytais pasirodymais – Mia tapo Bonnie Tyler, Gabija Li – Freddie Mercury, Meda dar kartą įkūnijo Tina Turner, o Donatas pribloškė įspūdingu Montserrat Caballé pasirodymu.
Scenoje pasirodė ir kiti projekto dalyviai, šįkart susivieniję duetams. Laurynas Petrauskas ir Lukas Bartaška atliko „Simon & Garfunkel“ kūrinį, Paulė Konstancija Giniotaitė su Edgaru Koldaru įkūnijo „Sisters on Wire“, o Justinas Mejeris ir Simona Čėsnaitė tapo Marijonu Mikutavičiumi ir Aiste Smilgevičiūte.
Finale komisija sprendimo nepriėmė – nugalėtoją rinko tik žiūrovai.
„Ačiū labai visiems už palaikymą, žinutes, balsus – visiems nuoširdžiai noriu padėkoti. Buvo nuostabi kelionė! Nesitikėjau, bet dabar labai džiaugiuosi!“ – po pergalės sakė Donatas.
„Muzikinės kaukės“ laimėtojui Donatui Balvočiui atiteko specialiai šiam finalui pagaminta įmonės „Saulės dukros“ statulėlė ir pagrindinio rėmėjo „Eglės sanatorija“ dovana – savaitė dviem Druskininkuose arba Birštone.