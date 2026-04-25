Per gimtadienį susižadėjo ir Monika Kvietkutė: vestuvėse – svarbus vaidmuo Oksanai Pikul

2026 m. balandžio 25 d. 15:51
Balandžio 25-ąją dainininkė, vizažo meistrės Oksanos Pikul geriausia draugė Monika Kvietkutė svečia savo gimtadienį. Jai suėjo 35-eri.
Šia proga ją sveikino visi artimiausi draugai, o mylimasis verslininkas ir Klaipėdos Nerijus jai įteikė nuostabią dovaną: paprašė savo mylimosios rankos.
„Aš pasakiau taip“, – instagrame pranešė Monika.
Į tai sureagavo ir O. Pikul, kuri sužadėtuvių žiedą nuo kovotojo Dominyko Dirksčio gavo praėjusi savaitgalį. 
Susiję straipsniai
„UTMA 18“ kovose – visų akys į Oksaną Pikul: atvyko palaikyti savo meilę

„UTMA 18“ kovose – visų akys į Oksaną Pikul: atvyko palaikyti savo meilę

D. Dirksčio paviešinti sužadėtuvių kadrai sužavėjo tūkstančius: sureagavo ir žinomi veidai

D. Dirksčio paviešinti sužadėtuvių kadrai sužavėjo tūkstančius: sureagavo ir žinomi veidai

Iš Oksanos Pikul ir OG Version – staigmena: to nesitikėjo niekas

Iš Oksanos Pikul ir OG Version – staigmena: to nesitikėjo niekas

„Sveikinimai mano mylimukai. Aš liudininkė“, – už savo draugės laimę džiaugėsi Oksana.
Monika, atvirksčiai nei Oksana, savo meilę nuo visuomenės akių slepia ir per daug apie ją nedaugžodžiauja.
Antroji pusė į jos gyvenimą atėjo per socialinius tinklus. Vyras jai parašė, tačiau Monika iškart didelio dėmesio neatkreipė, tačiau atrašė – su sekėjais bendrauti mėgsta. Paprastas atsakymas virto kelių savaičių susirašinėjimu. Nueiti į gyvą pasimatymą Moniką pastūmėjo bičiulė Oksana Pikul.
„Iškart jaučiau spaudimą, kad reikia susitikti, bet viskas vyko palaipsniui. Neskubėjau ir nelabai norėjau, bet mane paskatino Oksana. Ji išgirdo jo balsą vieno pokalbio metu ir sakė, kad labai džentelmeniškas, sakė, kad važiuočiau susitikti. Po to susitikimo viskas ir pasikeitė“, – LNK laidoje KK2 yra sakiusi M. Kvietkutė.
