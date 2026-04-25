Proteste prie Vilniaus Katedros – ir žinomi žmonės: aktorius Kęstutis Cicėnas įgėlė Gitanui Nausėdai

Kaip Eltai teigė Katedros aikštėje esantys policijos pareigūnai, vos prasidėjus protestui jame dalyvauja 2-3 tūkstančiai gyventojų.
Tarp tūkstantinės minios – ir žinomi žmonės. Aktorius Kęstutis Cicėnas stojo ant scenos ir tarė kalbą, kurioje nevengė įgelti prezidentui Gitanui Nausėdai.
„Labas vakaras, visiems, labai labai gera matyti tiek daug žmonių šiandien. Labai gera matyti tiek bendraminčių, bet labai negera matyti, kas šiomis dienomis vyksta Lietuvoje.
Susiję straipsniai
Iš tikrųjų, atrodo, kad tas sovietinės architektūros paminklas, kuris stovi kitame gale Gedimino prospekto, jis tuoj rimtai pradvoks nomenklatūriniais kotletais, bet valdančiosios daugumos pozicija į mūsų balsą yra aiški, bet man labai trūksta mūsų prezidento pozicijos ir jos trūksta labai ilgai.
Suprantu, kartais ir didžiausi lyderiai pasimeta, netenka kelio, ypač, kai iš abiejų pusių jiems patarinėja įvairūs patarėjai, todėl šiandien paruošiau šabloną, kuriuo kviesčiau norint pasinaudoti.
O galėtų būti taip: „Mieli Lietuvos žmonės, šiandien, kai mūsų gerovės valstybė virsta panašesnė į komunistų landynę, tvirtai pareiškiu, Lietuva, aš pabudau. Gal per televizorių būsiu ne visada toks aukštas, ne visada gražus, bet vienybėje su tauta, kuri mane išrinko“. Ačiū“, – kalbėjo K. Cicėnas.
