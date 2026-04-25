ŽmonėsVeidai ir vardai

Proteste prie Vilniaus Katedros – ir žinomi žmonės: aktorius Kęstutis Cicėnas įgėlė Gitanui Nausėdai

2026 m. balandžio 25 d. 18:07
Lrytas.lt
Vilniaus Katedros aikštėje rinkosi protestuojantieji dėl Seime toliau svarstomo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, susirinkusi minia vėl kartojo šūkį: „Šalin rankas nuo laisvo žodžio!“
Daugiau nuotraukų (15)
Kaip Eltai teigė Katedros aikštėje esantys policijos pareigūnai, vos prasidėjus protestui jame dalyvauja 2-3 tūkstančiai gyventojų.
Tarp tūkstantinės minios – ir žinomi žmonės. Aktorius Kęstutis Cicėnas stojo ant scenos ir tarė kalbą, kurioje nevengė įgelti prezidentui Gitanui Nausėdai.
„Labas vakaras, visiems, labai labai gera matyti tiek daug žmonių šiandien. Labai gera matyti tiek bendraminčių, bet labai negera matyti, kas šiomis dienomis vyksta Lietuvoje.
Iš tikrųjų, atrodo, kad tas sovietinės architektūros paminklas, kuris stovi kitame gale Gedimino prospekto, jis tuoj rimtai pradvoks nomenklatūriniais kotletais, bet valdančiosios daugumos pozicija į mūsų balsą yra aiški, bet man labai trūksta mūsų prezidento pozicijos ir jos trūksta labai ilgai.
Suprantu, kartais ir didžiausi lyderiai pasimeta, netenka kelio, ypač, kai iš abiejų pusių jiems patarinėja įvairūs patarėjai, todėl šiandien paruošiau šabloną, kuriuo kviesčiau norint pasinaudoti.
O galėtų būti taip: „Mieli Lietuvos žmonės, šiandien, kai mūsų gerovės valstybė virsta panašesnė į komunistų landynę, tvirtai pareiškiu, Lietuva, aš pabudau. Gal per televizorių būsiu ne visada toks aukštas, ne visada gražus, bet vienybėje su tauta, kuri mane išrinko“. Ačiū“, – kalbėjo K. Cicėnas.
VilniusKatedraLRT televizija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.