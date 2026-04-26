ŽmonėsVeidai ir vardai

„Bajorų kieme“ – K. Murausko gimtadienio fiesta su netikėtais svečiais: šėlo seniai matyti A. Ručienė ir R. Petrikis

2026 m. balandžio 26 d. 13:29
Lrytas.lt
„Kasmet stengiuosi šventei suteikti vis kitą atspalvį. Šįsyk norėjosi pabrėžti tai, kuo mes esame ir ką stengiamės išsaugoti. Politinė pasaulio situacija veikia mūsų kasdienybę ir primena, kokia brangi mums yra laisvė, kultūra ir papročiai“, – sakė į pokylį Kauno restorane „Bajorų kiemas“ pakvietęs sukaktuvininkas.
Daugiau nuotraukų (85)
Išpildyti sumanymą K. Murauskui padėjo ne tik vietos virtuvės meistrai, paruošę silkės užkandžių, baltos mišrainės bei cepelinų, bet ir multiinstrumentalistas Vytenis Danielius, saksofonu atlikęs populiarias lietuviškas melodijas.
Kasmet gimtadienį minintis plaukų stilistas sakė, kad tai jam svarbus metų įvykis, kurio metu už gyvenimą gali padėkoti savo mamai, už palaikymą – broliui dvyniui Svajūnui, o už bendrystę – draugams, bičiuliams bei klientams.
„Dėmesys reikalingas kiekvienam, o šventė yra mano būdas tai artimiems žmonėms parodyti“, – sakė K. Murauskas.
Jis džiaugėsi ryšiu su mama ir broliu, besirūpinančiu jo kuriamų plaukų priežiūros priemonių populiarinimu.
„Kai mylimiausieji tave palaiko, esi stipresnis, tikresnis ir neabejoji tuo, ką darai“, – įsitikinęs K. Murauskas.
karolis murauskasGimtadienisKaunas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.