„Bajorų kieme“ – K. Murausko gimtadienio fiesta su netikėtais svečiais: šėlo seniai matyti A. Ručienė ir R. Petrikis

Išpildyti sumanymą K. Murauskui padėjo ne tik vietos virtuvės meistrai, paruošę silkės užkandžių, baltos mišrainės bei cepelinų, bet ir multiinstrumentalistas Vytenis Danielius, saksofonu atlikęs populiarias lietuviškas melodijas.
Kasmet gimtadienį minintis plaukų stilistas sakė, kad tai jam svarbus metų įvykis, kurio metu už gyvenimą gali padėkoti savo mamai, už palaikymą – broliui dvyniui Svajūnui, o už bendrystę – draugams, bičiuliams bei klientams.
„Dėmesys reikalingas kiekvienam, o šventė yra mano būdas tai artimiems žmonėms parodyti“, – sakė K. Murauskas.
Jis džiaugėsi ryšiu su mama ir broliu, besirūpinančiu jo kuriamų plaukų priežiūros priemonių populiarinimu.
„Kai mylimiausieji tave palaiko, esi stipresnis, tikresnis ir neabejoji tuo, ką darai“, – įsitikinęs K. Murauskas.