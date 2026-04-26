Anapilin išėjęs Romualdas Gražinis turėjo ypatingą ryšį su Lietuvos vardą garsinančia dukra Mirga Gražinyte-Tyla

2026 m. balandžio 26 d. 16:38
Lietuvos kultūros pasaulį pasiekė liūdna žinia. Jo žmona Sigutė Gražinienė pranešė, jog balandžio 26-ąją užgeso garsaus dirigento Romualdo Gražinio (1962–2026) gyvybė. 
Choro dirigentas ir pedagogas išugdė daug talentų, o svarbiausias – dukra Mirga Gražinytė-Tyla. 
Mirga yra pirmoji moteris dirigentė, paskirta Birmingemo simfoninio orkestro muzikos vadove. Ji pelnė ne vieną įvertinimą ir šiandien garsina Lietuvą visame pasaulyje.
Romualdo ir Mirgos ryšys buvo itin artimas. R. Gražinis lydėdavo M. Gražinytę po koncertinius turus.
„Kai buvau jos mokytojas, Mirga sulaukdavo iš manęs griežtesnių reakcijų, kadangi esame artimi žmonės... Man, kaip tėčiui, nebuvo lengva būti dukros mokytoju, bet ji mane pati pasirinko M. K. Čiurlionio menų mokykloje – toks buvo jos pageidavimas. Ilgai svarsčiau, ar iš tikrųjų galiu kaip tėtis tapti ir mokytoju, bet paskui džiaugiausi, juk dukra mane geriau pažįsta, nei kiti mano mokiniai, tad jausdavo visus mano svyravimus, nereikėdavo net sakyti!
Ir dabar dažnai patariu vieną kitą detalę, bet šiais laikais jau nebėra taip, kad griežtai sakyčiau, tiesiog pasidalinu, kad galbūt daryčiau kitaip, ir ji į tai pažvelgia kūrybiškai. Net ir tada, kai dar buvo mano mokinė – viską priimdavo ir realizuodavo ypatingai savaip, bet įtikinamai“, – portalui delfi.lt yra pasakojęs R. Gražinis.
R. Gražinis vadovavo 1989 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje jo iniciatyva įkurtam kameriniam chorui „Aidija“.
2012 m. R. Gražinis apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. 2013 m. už indėlį ir nuopelnus Lietuvos chorinei kultūrai R. Gražinis apdovanotas Vyriausybės kultūros ir meno premija. 2022 m. jam buvo įteiktas Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
Dirigentas Romualdas Gražinis.
D. Labučio/ELTA nuotr.
2025 m. Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai minint 80-mečio jubiliejų dirigentas buvo apdovanotas aukščiausiu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklu už išskirtinius pedagoginės veiklos rezultatus, atsidavimą ugdymui, menui ir Lietuvos chorinės kultūros puoselėjimą.
 
