Mirė garsus dirigentas Romualdas Gražinis

Apie skaudžią netektį pranešė jo žmona Sigutė Gražinienė.
„Teko paleisti savo Brangiausią... Išėjo su šviesa ir švieson, tikiu, į Aukščiausiojo glėbį.
Ačiū, brangieji, be jūsų nebūtume nukeliavę šitos Kelionės“, – rašė Sigutė ir pasidalijo bendra jų nuotrauka.
Sigutė ir Romualdas turi dukra, Lietuvos vardą garsinančią dirigentę Mirgą Gražinytę-Tylą ir sūnų Adomą.
2012 m. maestro Romualdas Gražinis apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. 2013 m. už indėlį ir nuopelnus Lietuvos chorinei kultūrai R. Gražinis apdovanotas Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2022 m. – Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
2025 m. Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai minint 80-mečio jubiliejų R. Gražinis apdovanotas aukščiausiu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklu už išskirtinius pedagoginės veiklos rezultatus, atsidavimą ugdymui, menui ir Lietuvos chorinės kultūros puoselėjimą.