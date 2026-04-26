Netikėtas vaizdas „Chanel“ parduotuvėje: Inga Stumbrienė 2-metį sūnų jau pratina prie prabangos gyvenimo

Vos atvykusi į Prancūzijos Rivjerą, Inga socialiniuose tinkluose ėmė dalytis įspūdžiais ir demonstruoti stilingus aprangos derinius.
Vienoje naujausių nuotraukų ji pozuoja vilkėdama baltą sijono ir liemenės kostiumėlį iš „Korju“. Įvaizdį moteris papildė savo pamėgto mados namų ženklo „Chanel“ aksesuarais – skrybėle, batais ir rankine.
„Šiandien Kanuose daugybė žvaigždžių – prasideda Kanų serialų festivalis. Visur pilna pasipuošusių žmonių, žurnalistų, kamerų, vyksta fotosesijos.
O aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau oras toks šiltas, jog galiu pasipuošti savo naujuoju kostiumėliu iš „korju.official“. Na, tikiuosi, neužgošiu žvaigždžių, nes jaučiuosi itin nuostabiai“, – juokavo Inga.
Sekantys Ingos kasdienybę puikiai žino, kad „Chanel“ jos spintoje užima ypatingą vietą. Tad viešėdama Kanuose ji nepraleido progos apsilankyti ir šio garsaus prekės ženklo parduotuvėje.
Prabangos pasaulį Inga pažinti leidžia ir savo sūnui. Instagrame ji pasidalijo vaizdo įrašais, kuriuose mažasis Viljamas smalsiai apžiūrinėja „Chanel“ batus bei dairosi po vitrinas.
