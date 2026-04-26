Paviešinta Lillo ir Innomine naujiena supykdė OG Version: iš D. Ježerio liejasi kirčiai

2026 m. balandžio 26 d. 13:08
Įtampa tarp atlikėjų. Per M.A.M.A. apdovanojimus įsiplieskęs konfliktas tarp reperių OG Version ir Lilo ir Innomine, panašu, įgauna pagreitį.
Instagrame Lilas ir Innomine pranešė, kad netrukus bus išleistas naujas kūrinys, kurį įkvėpė Dominyko Ježerio-OG Version keiksmai per apdovanojimus. 
Į tai sureagavo ir OG Version – anot jo, grupė taip tenori sulaukti dėmesio.
Lilas ir Innomine savo istorijose gerbėjams priminė, kaip OG Version liejo pyktį ant grupės ir paragino visus 19 val pasiimti popkornų – tuomet kūrinys išvys dienos šviesą.
„19:02 pasiruoškit „Estrella“ mėlynus. Bus popkornų.
Seni, jūs kol įkelsit aš jum 3 dissus spėsiu parašyt. Kiek maišų suniūchinot įrašinėdami?“ – istorijos atkirto OG Version.
Primename, kad per M.A.M.A. apdovanojimus pretendavęs į „Metų hip-hop muzikos grupės ar atlikėjo“ apdovanojimą, Dominykas Ježerys-OG Version greičiausiai tikėjosi ir atsiimti šį apdovanojimą, tačiau jį pelnė Lilas ir Innomine.
„B***s čia, ne hip-hopas“, – tuomet rėžė Dominykas.
 
