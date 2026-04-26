Paviešinta Lillo ir Innomine naujiena supykdė OG Version: iš D. Ježerio liejasi kirčiai

Instagrame Lilas ir Innomine pranešė, kad netrukus bus išleistas naujas kūrinys, kurį įkvėpė Dominyko Ježerio-OG Version keiksmai per apdovanojimus.
Į tai sureagavo ir OG Version – anot jo, grupė taip tenori sulaukti dėmesio.
Lilas ir Innomine savo istorijose gerbėjams priminė, kaip OG Version liejo pyktį ant grupės ir paragino visus 19 val pasiimti popkornų – tuomet kūrinys išvys dienos šviesą.
„19:02 pasiruoškit „Estrella“ mėlynus. Bus popkornų.
Seni, jūs kol įkelsit aš jum 3 dissus spėsiu parašyt. Kiek maišų suniūchinot įrašinėdami?“ – istorijos atkirto OG Version.
Primename, kad per M.A.M.A. apdovanojimus pretendavęs į „Metų hip-hop muzikos grupės ar atlikėjo“ apdovanojimą, Dominykas Ježerys-OG Version greičiausiai tikėjosi ir atsiimti šį apdovanojimą, tačiau jį pelnė Lilas ir Innomine.
„B***s čia, ne hip-hopas“, – tuomet rėžė Dominykas.