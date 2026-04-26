Plinta Oksanos Pikul įrašas iš praeities: šalia jos stovėjęs kolega susigėdo

Socialiniame tinkle „TikTok“ išplito vaizdo įrašas, kuriame ji užfiksuota kartu su buvusiu aktoriumi, pareigūnu Karoliu Sakalausku.
Tuomet jiedu filmavosi laidoje „Kažkas atsitiko“.
Kūrybinės komandos prašymu, K. Sakalauskas turėjo arčiau prisiglausti prie O. Pikul.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Visgi panašu, kad dėl šio prašymo Karolis pasijuto nepatogiai.
Vyras tikino, kad negali dar labiau prisiglausti prie Oksanos, nepaaiškindamas, kodėl.
Susiję straipsniai
„Aš jau taip prisispaudęs, kad...“, – nebaigdamas sakinio ir šiek tiek susigėdęs tarė jis.
Tada buvo patikslinta, kad prie savo laidos partnerės jis turėtų prisispausti krūtine.
„Ką daryt man?“, – pasimetimo neslėpė K. Sakalauskas.
Ši situacija kaip reikiant prajuokino O. Pikul – žiūrėdama į savo kolegą ji ėmė garsiai kvatoti.
Regis, ši akimirka buvo įamžinta prieš daugiau nei 15 metų, todėl ne vienas internautas pastebėjo, kaip jiedu pasikeitė. Tiesa, O. Pikul sulaukė nemažai liaupsių.
„Kokia graži buvo!“, – rašė vienas internautas.
„Tikrai graži, ką kas besakytų“, – pridūrė kitas.
