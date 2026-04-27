Senjorų lipdukus sukritikavusiam Radžiui – iniciatyvos atstovės atsakas: „Kaip jums atrodo, kodėl?“

Žinomas vyras socialiniuose tinkluose sukritikavo siūlymą vyresnio amžiaus vairuotojams ant automobilių klijuoti lipduką su oranžiniu ąžuolo lapu.
Dainininkas leido suprasti, kad, jo manymu, Lietuvoje yra svarbesnių klausimų, o šią idėją pavadino „briedu“.
Kaip socialiniuose tinkluose anksčiau teigė iniciatyvos atstovai, šis lipdukas „simbolizuoja brandą ir patirtį“.
„Toks lipdukas ant automobilio prisideda prie vairavimo kultūros, padeda atkreipti eismo dalyvių dėmesį į vyresnio amžiaus vairuotojus ir su jais pagarbiai elgtis kelyje. Atkreipiame dėmesį, kad neprašome tokio ženklo kaip nors įteisinti ar naudoti priverstinai“, – rašė jie.
Portalui Lrytas pavyko susisiekti su „Olderis“ vadove Dovile Ivanauskiene, kuri atvirai išdėstė, ką mano apie atlikėjo išsakytą kritiką.
Susiję straipsniai
Moteris viešai kreipėsi į atlikėją ir paragino jį siekti bendradarbiavimo, o ne svaidytis kandžiomis replikomis.
„Mielas Radži, jūs nesipiktinkite, kaip senjorai puošiasi automobilius, o mes dažniau ateisime į jūsų koncertus!
Mus nustebino jūsų viešas pasipiktinimas tuo, kad tarp senjorų ėmė populiarėti ąžuolo lapo lipdukas ant automobilio. Norime atsakyti, apginti senjorus ir pakviesti jus ne piktintis, o bendradarbiauti.
Visur pabrėžiame, kad tai savanoriška, savaime pradėjusi plisti iniciatyva. Tai, kad šis ženklas mūsų pačių nuostabai sulaukė tiek populiarumo, rodo, kad požiūris į senjorus kelyje ir gyvenime yra aktualus klausimas.
Kaip jums atrodo, kodėl šis ženklas ėmė populiarėti? Pastebėjome, kad ąžuolo lapą renkasi tie, kurie didžiuojasi savo branda, užuot gėdijęsi savo amžiaus. Šis ženklas padeda būti pastebėtiems ir jaustis kelyje ramiau.
Visiems eismo dalyviams jis suteikia progą parodyti pagarbą vyresniems žmonėms kelyje, o ne tik, pavyzdžiui, giminės šventėje. Kartu tai yra solidarumo su kitais senjorais ženklas, savotiška deklaracija – mes esame gyvenimo kelyje, o ne kelkraštyje! Tikime, kad tam pritaria ir Radžis.
Norime pabrėžti, kad įteisinti savanoriškas iniciatyvas yra absurdas, nes taip jos prarastų prasmę. Senjorai seniai išsikovojo teisę pasipuošti savo automobilį ar švarko atlapą tokiu ženkleliu, kuris jiems patinka.
Gyvename laisvoje šalyje, tad kviečiame ne piktintis tuo, kokius lipdukus ant automobilio klijuoja senjorai ar, pavyzdžiui, krepšinio fanai, o gerbti ir pabandyti suprasti kitus.
Nemažai žmonių teiraujasi mūsų, kur gauti ąžuolo lapo lipduką. Iniciatyva domisi įmonės ir organizacijos. Sulaukiame įvairių klausimų apie ąžuolo lapo ženklo naudojimą plačiau nei ant automobilio. Pavyzdžiui, ar galime pagaminti ąžuolo lapo ženklą senjorų parkavimo vietoms prie privačios klinikos pažymėti arba pagaminti seriją ženkliukų renginio dalyviams. Tai rodo, kad ąžuolo lapo ženklo idėja yra aktuali, o tai, kaip mūsų keliuose ir visuomenėje jaučiasi senjorai, verta pabandyti suprasti geriau.
Mielas Radži, jus mėgsta ir gerbia labai daug žmonių. Būtume labai dėkingi, jei prisidėtumėte prie to, kad senjorai galėtų didžiuotis garbingu amžiumi, jaustis geriau kelyje ir kur tik jie bebūtų. Maloniai prašome Jūsų nesipiktinti, kokius lipdukus ant automobilio klijuojasi senjorai, o mes dažniau ateisime į jūsų koncertus“, – aiškino D. Ivanauskienė.
Radžis Aleksandrovičiuslipdukasiniciatyva
Rodyti daugiau žymių