Veronika Montvydienė – apie viešumą socialiniuose tinkluose: papasakojo, kaip viskas keitėsi

Kartu su šia įtaka keičiasi ir taisyklės. Tai, kas veikė vakar, šiandien nebeveikia. Auditorijos dėmesys trumpėja, konkurencija auga, o algoritmai tampa vis sunkiau perprantami.
Apie tai atvirai kalba žinomi Lietuvos žmonės – santykių edukatorius Arnas Markevičius, verslininkė, nuomonės formuotoja Veronika Montvydienė ir turinio kūrėja Ieva Swan.
Jų patirtys sutampa – visi sutartinai tvirtina, kad šiandien socialiniuose tinkluose laimi ne tie, kurie kelia daugiau, o tie, kurie supranta, ką daro. Neatsitiktinai visi jie mini ir Akvilę Mažuolę kaip vieną iš tų, kurie padeda iš chaoso sukurti aiškią turinio strategiją. Instagramas šiandien – chaotiškas, bet įveikiamas.
Pasak Veronikos Montvydienės, minima platforma per pastaruosius metus iš esmės pasikeitė.
„Šis socialinis tinklas pasidarė be aiškaus koncepto, sunku suprasti, ką mėgsta vadinamieji algoritmai. Tai – gana chaotiška platforma“, – sako ji ir priduria, kad anksčiau auditorijos augimas buvo gerokai natūralesnis. „Anksčiau užtekdavo įkelti ką nors ir iškart pastebėdavau, kad ateina nauji žmonės. Dabar taip nebėra – auginti sekėjų skaičių vis labiau sunku.“
Todėl šiandien sėkmė, pasak jos, reikalauja daugiau: „Vienintelis būdas – tiksli idėja, nuoseklus turinio kūrimas, disciplina ir labai aiški mintis, ką nori ištransliuoti.“
Ieva Swan turinį lygina su bangos gaudymu
Turinio kūrėja Ieva Swan socialinius tinklus apibūdina dar paprasčiau – kaip procesą, kuriame svarbiausia yra pradėti.
„Turinio kūrimas – tai lyg surfinimas. Kas nelipa ant lentos, niekada nepagauna bangos“, – sako ji.
Anot jos, iš šalies viskas atrodo lengviau nei yra iš tikrųjų: „Visi mato tik bangą, ant kurios aš surfinu šiandien, bet ne pastangas.“
Tačiau šiandien kūrėjai turi tai, ko anksčiau nebuvo: „Tu turi galingiausią įrankį – dirbtinį intelektą. Idėjos, strategijos – viskas per minutę.“
Ji atvirai kalba ir apie kitą, rečiau viešai aptariamą pusę – spaudimą bei kritiką: „Ar daug heito? – Taip.“
Turinio kryptis – svarbiau nei pats turinys
Santykių edukatorius Arnas Markevičius, kuris taip pat kuria kokybišką ir įtraukiantį turinį santykių tema instagrame pabrėžia, kad viena didžiausių klaidų – bandymas kalbėti apie viską.
„Aš esu pasirinkęs, kad socialinė medija bus apie santykius, todėl ir mano turinys sukasi apie emocijas, psichologiją, realius išgyvenimus“, – sako jis.
Jo teigimu, svarbiausia – vertė auditorijai: „Nekeliu to, kas nesukuria pridėtinės vertės. Šalia visko, kalbant apie santykius, man labai svarbu parodyti, kad pasitaiko ir konfliktų.
Noriu, kad žmonės matytų realybę, o ne tobulą iliuziją.“
Dirbtinis intelektas – lūžio taškas
Didžiausias pokytis Arno Markevičiaus turinio kūrime įvyko naudojant dirbtinį intelektą tikslingai, ne pačių video scenarijams.
„Pradžioje dirbtinis intelektas net trukdė, bet vėliau, supratus, kaip jį naudoti auditorijos analizei, lūkesčių išgryninimui – jis padeda. „Atradau, kaip kuriamas emociškai stiprus įtraukimas. Geras turinys be to nepasieks žmonių ir dabar galiu pasakyti, kad rezultatai – akivaizdūs. Aiškiau suprantant savo auditoriją, kas jiems įdomu, lengviau kurti net dešimtis kartų daugiau turinio nei anksčiau.“
„Pirmasis bendras reelsas su žmona per valandą surinko apie 10 tūkstančių peržiūrų – tai buvo momentas, kai supratau, kaip greitai socialinė medija gali veikti“, – sako jis. Socialiniai tinklai – jau nebe hobis.
Arno Markevičiaus kelias prasidėjo pandemijos metu, kai sustojo gyvi renginiai. „Supratau, kad nėra kitos išeities pasiekti žmones, kaip tik per socialinę mediją ir jei anksčiau man tai buvo papildoma veikla, hobis, tai dabar aš jį vadinu darbu, kuris man duoda rezultatus tiek auditorijos, tiek pajamų prasme.“
Kodėl vieni auga, o kiti – ne?
Pasiteiravus Veronikos Montvydienės, kodėl vieni nuomonės formuotojai auga ir klesti, o kiti taip ir lieka nepastebėti, ji įvardija esminį skirtumą, kuris nulemia daugiausiai: „Viskas priklauso nuo to, kokią idėją turi.“
Pasak jos, žmonėms visada bus įdomus asmeninis gyvenimas, tačiau svarbu išlaikyti ribas: „Turinys turi būti etiškas, estetiškas, o jei yra įtraukiami vaikai, jiems turi patikti tai, ką planuojame rodyti.“
Ji taip pat išskiria A. Mažuolės kompetencijas: „Žaviuosi jos susigaudymu rinkoje ir supratimu, kada keisti turinio kampą nepakeičiant minties.“ Sėkmės formulė – paprasta, bet reikalaujanti darbo
Nors visi kalbinti turinio kūrėjai savo veiklų prasme – itin skirtingi, vis tik visi jie tvirtina tą patį – sėkmės socialiniuose tinkluose nėra atsitiktinė.
Tai – krypties, disciplinos, analizės ir gebėjimo naudotis šiuolaikiniais įrankiais rezultatas. „Jei nori, kad socialiniai tinklai augtų, turi skirti tam dėmesio“, – sako A. Markevičius.
Šią mintį papildo ir pati Akvilė Mažuolė, kuri pabrėžia, kad šiandien svarbiausia ne technologija, o žmogaus gebėjimas ją panaudoti: „Dirbtinis intelektas pats už jus turinio nesukurs, jis tik pagreitina procesą, bet kryptį vis tiek turi turėti žmogus.
Didžiausia klaida – bandyti kopijuoti kitus vietoje to, kad išsigrynintum savo žinutę ir auditoriją. Kai tai atsitinka – turinys pradeda veikti.“
Apie tai – gyvai jau balandžio 30 dieną Kaune
Apie socialinių tinklų pokyčius, dirbtinio intelekto įtaką turinio kūrimui ir tai, kaip šiandien iš tiesų veikia instagramas, bus kalbama ir gyvai – balandžio 30 dieną Kaune, Žalgirio arena amfiteatre vyksiančiame „AI & Content Summit“ renginyje.
Čia savo patirtimi dalinsis ne tik Akvilė Mažuolė, bet ir kiti pranešėjai, kalbėsiantys apie tai, kaip dirbtinis intelektas keičia turinio kūrimą, komunikaciją ir asmeninių prekės ženklų augimą.
Dalyvių laukia susitikimas su Jonu Nainiu-Jovani, Aurimu Valujevičiumi ir kitais garsiais žmonėmis.
Renginyje bus nagrinėjama, kaip iš chaotiškos socialinių tinklų aplinkos pereiti prie aiškios strategijos, kaip kurti turinį, kuris ne tik pasiekia auditoriją, bet ir generuoja realią vertę – tiek žinomiems žmonėms, tiek tiems, kurie dar tik pradeda.
