Vilniaus oro uoste sulaikytas Mantas Bertulis

Socialiniuose tinkluose žinomas vyras pasakojo, kad jo kuprinėje buvo rastas įtarimą sukėlęs daiktas.
„Šiandien galėjau įsitikinti dviem dalykais: kokia gera patikra ir apsauga yra Vilniaus oro uoste ir koks aš esu kaušas. Na, antrasis gal ir taip buvo seniai žinomas faktas, bet bent jau neužleisiu didžiausio kaušo titulo niekam. Nors Samoškinis (beje, su gimtadieniu!) vos atskridęs į Japoniją ir pametęs pasą jau kėsinosi į šią poziciją. O kas gi šiandien man nutiko?
Eilinis kartas VNO, kurie šiemet man jau tapo antrais namais. Mano kuprinė buvo sulaikyta papildomai patikrai. Galvojau, vėl prisikabins prie šampūno ar „power banko“. Pasirodo, ne – kuprinėje rado kulką.
Ir iš karto grįžo prisiminimai į vasario 7 dieną, kai Čikagos lietuviai nusivedė mane pirmą kartą gyvenime į šaudyklą. Nelabai man ten sekėsi. Tos begalės valandų, paauglystėje praleistų prie „Counter-Strike“, nelabai davė naudos realiame gyvenime.
Vietiniai sako: gal nori lauktuvėms pasiimti tuščią tūtėlę ir vieną pilną. Iki dabar nežinau, ar ten buvo tikra kulka, ar ne (laukiam ekspertizės). Na, aišku, kad noriu. Įsimečiau ją į kuprinę ir pamiršau.
Nuo to laiko turėjau dar 12 skrydžių per 7 skirtingus oro uostus. Įdomiausia, kad du iš jų buvo per tą patį VNO – į Frankfurtą ir Stambulą – ir niekas nieko nesakė. Skraidžiau ir į Ameriką, ir jos viduje, ir į Italiją. Niekam neužkliuvo. Iki šiandien.
Iš karto suveikė visi saugumo algoritmai. Aišku, buvau nuodugniai patikrintas – kas yra normalu. Teko net išsirengti iki apatinių, rašyti pasiaiškinimą kaip senais gerais mokyklos laikais ir laukti policijos pareigūnų.
Saugumo darbuotojai sakė, kad skrydį į Oslą jau galiu pamiršti, nebent įvyks stebuklas. Ačiū aviacijos dievams – tas stebuklas įvyko. Atvykę pareigūnai greitai atliko darbą, paėmė mano kontaktus, ir dabar lauksiu kvietimo į bylos nagrinėjimą.
Sakė, gresia net baudžiamoji atsakomybė. Ačiū lėktuvui ir „Ryanair“, kad palaukė per visą oro uostą bėgančio, suprakaitavusio kaušo be kelnių diržo. Nebūkite kaip Bertulis. Būkite normalūs“, – istorija dalijosi žinomas vyras.