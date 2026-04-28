Andrius Tapinas siunčia linkėjimus: internetą sprogdina daina apie Ingą Ruginienę

Jos karjerą apdainavo Viačeslavas Mickevičius.
Daina pasidalijo Andrius Tapinas ir siuntė linkėjimus.
„Portalai šiandien retransliuoja Edmundo Jakilaičio laidoje Politika išsakytą mano mintį, kad dabartinė premjerė yra nekompetencijos viršūnė ir ryškiausias Dunningo-Krugerio efekto pavyzdys.
Aišku, kyla pasipiktinimas komentaruose, bet kiekvienas įsivertinkime normaliai (ir išimdami kitos politinės jėgos premjerus) ir palyginę dabartinės premjerės kompetenciją, patirtį ir gebėjimą užsiimti politika su tokiais premjerais kaip Skvernelis, Butkevičius, Kirkilas ar Brazauskas, pasakykite, kurią vietą jai skirtumėte?
Bet mes nenorim pyktis ir Laisvės TV skiria premjerei susitaikymo dainą. Žodžiai – Tadas Zaikauskas, atlieka – Viačeslavas Mickevičius“, – rašė A. Tapinas.