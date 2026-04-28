Labdaringame biliardo turnyre – žinomi žmonės

Visų susirinkusiųjų dėmesys – šešerių Agatai, gyvenančiai su onkologinės ligos diagnoze
Agata yra viena iš fondo herojų, sutiktų vaikų onkohematologijos skyriuje. Kas keletą mėnesių mergaitė su mama atvyksta tyrimams – ir taip jau nuo pat pusantrų metukų. Viskas prasidėjo drastiškai, kai mergaitė staiga kojytėmis nebegalėjo remti žemės. Išsamūs tyrimai iškart parodė, jog Agatai yra neaiškios kilmės galvos keturkalnio navikas ir hidrocefalija. Po metų laiko mažylei įvestas šuntas į galvytę. Tik po to ji ėmė ir vėl statyti pirmuosius savarankiškus žingsnius.
Dabar Agata yra itin emocionali, draugiška, komunikabili ir kūrybiška, mėgstanti šokti, dainuoti. Ji lanko robotikos būrelį ir namuose mėgsta žaisti su barbėmis. Visame kame mergaitę lydi jos geriausias draugas – broliukas dvynys, su kuriuo jie turi ypatingą ryšį. Tai Agatos stiprybė, palaikymas ir didžiausia užuoveja.
Susiję straipsniai
Vaikiškai spalvinga svajonė išpildyta
Visų žmonių, susirinkusių į labdaringą pulo turnyrą dėka, išpildytos net kelios herojės Agatos svajonės – turėti žaisliuką Labubu bei pamatyti visus mylimiausius pasakų ir filmukų herojus, gyvenančius vaikų svajonių vietoje – Disneylande. Ten mergaitė vyks su visa šeima!
„Nuostabus jausmas, kad galime jau trečius metus susiburti dėl prasmingų pergalių ir susivienyti bendram tikslui. Šį kartą nudžiuginta dar viena maža širdelė – Agatos, o jos šeimai, tikime, visų mūsų šiluma ir nuoširdus dėmesys bus dar didesnė jėga žengti pirmyn“ – mintimis dalijosi Agnė Jarušauskaitė, Lietuvos moterų biliardo lygos vadovė.
Ypatinga padėka visų dalyvių ir organizatorių vardu keliauja labdaringo turnyro erdvę suteikusiems Kęstučiui Žadeikiui, biliardinės „Black ball“ savininkui bei jo sūnui Jokūbui Žadeikiui, biliardinės vadovui, už rūpestį, pagalbą ir prisidėjimą įgyvendinant renginį.
Labdaringame renginyje – žinomų žmonių palaikymas ir prisidėjimas
Pulo turnyre apsilankė Klaipėdoje gyvenantys arba širdyje šį miestą nešiojantys fondo bendruomenės nariai. Renginių vedėjas Remigijus Žiogas ne tik vedė turnyrą, tačiau ir išbandė pulo žaidimą. Ne vienerius metus aktyviai fondo veiklą palaikantis ir prasmingas iniciatyvas pats kuriantis Aurimas Mockus taip pat atvyko į labdaringą pulo turnyrą „Už pergalę gyventi“. Kadangi tai Aurimui ne pirmas kartas dalyvaujant šiame turnyre, jis laiką skyrė bendravimui su fondo bendruomene, taip pat – herojei Agatai ir jos šeimai.
Prie prasmingo renginio savo nuoširdumu ir dalyvavimu prisidėjo TV laidų vedėja ir nuomonės formuotoja Gerda Žemaitė.
Žinomi žmonės išbandė jėgas specialioje speed pulo rungtyje – kuo greičiau turėjo įmušti kamuoliukus. Sėkmė nusišypsojo Aurimui Mockui, Gerda Žemaitė iškovojo antrąją vietą, o Remigijus Žiogas liko trečiojoje vietoje.
Kartu dėl bendro tikslo
Labdaringame turnyre kasmet dalyvauja visi, prijaučiantys pulo ar biliardo sporto šakoms bei tie, kurie nori įvaldyti šių šakų subtilybes. Visgi, svarbiausiu susibūrimo tikslu tampa bendrystė, kuri leidžia ištiesti pagalbos ranką sunkiai sergančių vaikų šeimoms.
„Džiugu matyti tiek daug Jūsų susirinkusiųjų ir nusiteikusių iškovotas pergales simboliškai pasikirti mūsų fondo herojams. Labai gera, kad išlaikome šio turnyro tęstinumą ir jau trečius metus susiburiame tam, kad galėtume sukurti šviesesnes akimirkas vaikams, kuriems šiuo metu mūsų pagalbos reikia labiausiai“ – atidarymo kalboje mintimis dalijosi fondo direktorius Laimonas Šiaulys.
Apie paramos fondą
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ yra labdaros ir paramos fondas, nuo 2012 m. veikiantis visoje Lietuvoje ir suteikiantis viltį, stiprybę ir džiaugsmą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, besirūpinantis sergančių vaikų šeimomis ir teikiantis įvairiapusišką pagalbą tiems, kuriems išsūkių gyvenimas nepagailėjo.
Prisidėti prie paramos sergantiems vaikams galima skiriant 1,2% GPM. Iki gegužės 4 dienos tai galima padaryti greitai ir nesunkiai, o detali instrukcija, kaip tai padaryti, norintiems savo paramą skirti su liga besigrumiantiems vaikams, čia: https://kaukenoparama.lt/1–2-proc/
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
labdaraRimantas Kaukėnasfondas
Rodyti daugiau žymių