A. Pogrebnojus pristatė maudymosi kostiumų kolekciją: renginys – išskirtinėje vietoje

Kolekcijos pristatymas vyko netradicinėje aplinkoje – SPA Brìcoła baseine. Kostiumėliai buvo demonstruojami vandenyje, taip sukuriant gyvą ir dinamišką reginį, kuriame ypatingą vaidmenį atliko judesys, šviesa ir vandens refleksijos.
Kolekciją pristatė Lietuvos dailiojo plaukimo jaunimo rinktinė, kurios pasirodymas suteikė visam renginiui elegancijos, grakštumo ir vizualinio išskirtinumo.
Neatsitiktinai kolekcijos pristatymui pasirinkta būtent ši erdvė – tai viena unikaliausių poilsio vietų Klaipėdos senamiestyje, įsikūrusi autentiškuose XVIII–XIX a. sandėliuose Žvejų gatvėje.
Šie pastatai yra Lietuvos jūrinio paveldo dalis, saugomi valstybės ir įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Kruopščiai restauruotos pušinės sijos, autentiškos raudonų plytų sienos ir šiuolaikinės architektūrinės detalės kuria išskirtinį dialogą tarp istorijos, vandens, uostamiesčio tapatybės ir šiuolaikinės estetikos.
Šio baseino pavadinimas taip pat siejamas su Venecijos simboliu – bricola vadinamomis medinių stulpų konstrukcijomis, žyminčiomis Venecijos vandens kelius, todėl ši erdvė natūraliai pratęsia kolekcijoje juntamą vandens, kelionės ir itališkos estetikos temą.
„SPA Brìcoła – Limited Edition by A. Pogrebnojus“ kolekcija pasižymi unikaliu dizainu ir dekoratyvumu. Maudymukų ornamentikoje panaudoti specialiai šiam projektui sukurti vitražo fragmentų motyvai, kurie kuria ryškų, spalvingą ir iš karto atpažįstamą vizualinį identitetą.
Dizainuose juntamas Venecijos vitražų bei renesanso estetikos įkvėpimas – subtiliai derinamos spalvos, ornamentai ir formos suteikia kolekcijai prabangos bei meninio gylio.
Ši kolekcija išsiskiria ne tik savo estetika, bet ir gebėjimu atsiskleisti judesyje – vandenyje spalvos ir formos įgauna papildomą dimensiją, o pats drabužis tampa gyvu scenos elementu. Tai ne tik funkcionalūs maudymukai, bet ir vizualiai stiprūs kūriniai, skirti tiek pasirodymui, tiek išskirtinei patirčiai.
„SPA Brìcoła – Limited Edition by A. Pogrebnojus“ pristatymas dar kartą parodė, kad šiuolaikinė mada gali peržengti tradicinius podiumo rėmus ir tapti tarpdisciplininiu reiškiniu, jungiančiu skirtingas meno ir sporto formas į vieną įspūdingą visumą.
– Kolekcija „SPA Brìcoła – Limited Edition by A. Pogrebnojus“ buvo pristatyta vandenyje – kaip gimė ši idėja sujungti madą ir dailųjį plaukimą?
– Ši idėja gimė diskusijos metu su viešbučio savininku Gintautu Bertašiumi – norėjosi maudymosi kostiumus pristatyti netradiciškai, tačiau kartu ir labai natūraliai. Manau, kad pristatymas vandenyje yra pats tinkamiausias būdas parodyti šiuos drabužius, nes būtent tai yra jų tikroji aplinka, kurioje jie „gyvena“.
– Maudymosi kostiumų dizainuose matome vitražų ir renesanso įkvėptus motyvus – kuo jus patraukė būtent ši estetika?
– Mano kūryboje įvairiais laikotarpiais visuomet buvo svarbi meno integracija ir istorinės temos. Vitražo bei renesanso estetika šioje kolekcijoje atsirado labai organiškai – vitražas, kaip estetinės išraiškos forma, ypač tinka maudymosi kostiumų dizainui.
Vandenyje, kaip ir vitraže, atsiskleidžia daugybė atspalvių, viskas kinta priklausomai nuo apšvietimo, gylio ir net laiko, todėl susidaro gyvas, nuolat besikeičiantis vizualinis efektas.
– Kuo ši kolekcija skiriasi nuo jūsų ankstesnių darbų – ar tai nauja kūrybinė kryptis?
– Nors ši kolekcija gerokai skiriasi nuo ankstesnių mano darbų, ji vis tiek išlaiko mano kūrybinį braižą – ją pamačius galima iš karto atpažinti. Tai sportiniai maudymosi kostiumai, tačiau nauji marginimo sprendimai leidžia jiems suskambėti kitomis, dar neatrastomis natomis.
– Kaip vertinate bendradarbiavimą su Lietuvos dailiojo plaukimo rinktine – ar planuojate panašius projektus ateityje?
– Pastaruoju metu daug dirbu su įvairių sporto šakų Lietuvos sportininkais, ir man itin svarbu bendradarbiauti su geriausiais mūsų šalies atletais, kurie reprezentuoja Lietuvą – jie tampa ir mano kūrybos įkvėpimu.
Su dailiojo plaukimo atstovėmis dirbau pirmą kartą, tačiau tikiu, kad ateityje dar rasime naujų sąlyčio taškų. Juo labiau, kad artėja Vasaros olimpinės žaidynės 2028 – manau, būtent šiai progai gali gimti ir nauji olimpiniai maudymosi kostiumai. Laukite!
