Laurynas Suodaitis atskleidė, kiek kainavo skyrybos su Viktorija Siegel: suma – šokiruoja

Tinklalaidėje „Nusirenk iki pusės“ žinomas vyras atskleidė, kiek kainavo skyrybų procesas.
Laurynas žodžių į vatą nevyniojo ir sakė, jog jam ir Viktorijai skyrybos atsiejo šešiaženklę sumą.
„Iš principo visada yra prielaida, sakome: „Ačiū, buvo faina, pagyvenome, turėjome gražių akimirkų, skirstomės, tai padarome greitai, be teismų, nesipešame ir dar gatvėje gal susitikę pasisveikinsime.
Man iki 30 atrodė visai kitaip – romantizmas, džentelmeniškumas, man gi viską atiduoti reikėjo, o paskui iš to gal ir taip, bet reikia apsidrausti nuo labai brangių teisinių procesų.
Nes skyrybose vieninteliai kas išlošia, tai advokatai. Valanda 150 ar 200 eurų, bet trijų metų procesas... Aš nežinau, kiek kita pusė išleido, bet jei sudėti, mes kalbame apie šešiaženklę sumą, koks visas biudžetas buvo. Tiek, kiek kainavo mūsų vestuvės, skyrybos dvigubai brangiau kainavo“, – atskleidė jis.
