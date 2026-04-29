Orų prognozes žiniose stebėjęs N. Cesiulis liko nustebintas: visiems parodė, kas pasikeitė

Apie tai politikas prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
„Alytus sugrįžta į orų žemėlapius! Juokas juokais, bet prieš keletą metų didieji komerciniai kanalai ėmė ir „išbraukė“ Dzūkijos sostinę žiniose rodomuose orų žemėlapiuose.
Buvo galima sužinoti, koks oras Varėnoje ar Marijampolėje ir pabandyti atspėti, kas laukia šešto didžiausio miesto Lietuvoje – Alytaus. Gal tas pusšimtis kilometrų nuo vieno ir kito miesto nėra daug, bet planuojantiems darbus, prižiūrintiems daržus ar svajojantiems kada galės pagrybauti, tikslesnė orų prognozė yra tikrai svarbi.
Kreipėmės oficialiai ir neoficialiai, ieškojome pažinčių ir rašėme laiškus – buvo paaiškinta, kad žemėlapis atkeliauja iš internetinių duomenų bazių, kur, matote, Alytaus nerodo. Iki šiol!
Jau pusantros savaitės, kaip Alytus matomas LNK žinių orų prognozėje. Ir už tai esame dėkingi mūsų miesto ambasadoriams, aktyviems alytiškiams, kurie gimtojo miesto nepamiršta net ir negyvendami čia.
Suprantama, visa tai yra smulkmena, bet iš smulkmenų susideda gyvenimas. Ačiū, LNK! TV3 – laukiam ir tikimės su netrukus grįžtančia šiluma, netrukus atsirasti ir jūsų orų žemėlapyje!“, – rašė N. Cesiulis.
Panašu, kad ši žinia nustebino ne tik miesto merą, bet ir jo gyventojus.
„Taip, mes taip pat stebėjomės, kodėl orų prognozės žemėlapyje ignoruojamas Alytus. Bet dabar „Valio“, žinosim tiksliau ir Alytaus orus. Ačiū“, – rašė viena internautė.
„Aš suprantu, kad Varėna yra anomalija, bet Alytus turi būti, juk ne bažnytkaimis“, – pridūrė kitas
„Na, ką, svarbiausia, kad dabar jau tikrai niekam nekils klausimų, ar tai buvo įmanoma“, – svarstė dar vienas.
Nerijus Cesiulis
