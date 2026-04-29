Su O. Pikul susiriejusi M. Šalčiūtė pažėrė šokiruojančių detalių: „Buvai paskutinis variantas jo sąraše“

Visgi, po kandžių replikų M. Šalčiūtė nusprendė padėti tašką ir socialiniuose tinkluose pasidalijo išsamia žinute.
„Ta prasme? Ką?! Man skambina žurnalistai ir sako, kad kažkokia sena paleistuvė apie mane drįsta negražiai kalbėt? Visi žino, kad aš šiuo metu beveik nesinaudoju soc. tinklais, vengiu viešumos ir tikrai neseku kas kur ką apie mane parašė ar pasakė.
Jei apie savo minimą vardą kažkur sužinau tik tada jei kažkas perduota iš draugų ar pažįstamų. Šįkart informavo žurnalistai. Nes pačiai šiai dienai neaktualu, labai retai pakeliu jiems ragelį, bet skambino iš nežinomo numerio. Pagalvojau gal iš kokių darbų.
Man labai keista, kad tokie žmonės dar drįsta kažką sakyti apie kitus, kurie fiti miti darė už pinigus. Morale žemiau plintuso. Aš pati esu nuo vaikystės be tėvų ir žinau, kaip gali būti sunku, bet niekada nesirinkau amoralaus, lengvesnio kelio. Žmogus pats išsiprašo – išmaldauja organizacijos ir pačio kovotojo šito „šou“.
Tu primesk ant kiek apgailėtinu ir neviltyje turi būti. Pradžioje, kaip kolegos, buvo net man gaila D. kad privertė jį bučiuotis ir t.t. Nes kaip supratau turėjo apsiriboti tik ties fotosesija.
Kas matė bučinį, tai vargšo akyse matėsi, kaip jam nesinori. Nu tai aišku, kad kas norės su random nepažįstamu, jam senu žmogum bučiuotis, kurio veidas garbanotas kaip šarpėjaus oda. Na bet pasiryžo tokiai aukai dėl peržiūrų. O po to jau turbūt priprato.
Kad čia PAČIOS mergos metė į story chatus, kad jas rizzino – dzin, bet kad mane rizzino ir nesureikšminau, neviešinau – tai jau nepraleis pro akis, nes vėl – naudinga, dar vienas straipsnis kito žmogaus sąskaita ir auditorija (ir normali auditorija).
C’mon, nei aš norėjau, kad apie mane rašytų, nei aš prašiau. Asmeniškai šarmata. Manęs kai prašė, kad ateičiau į svečius į kovą – atsisakiau ir atvirai pasakiau: Nu sarmata.. Gėda būtų būti to dalimi.. Šį kart aš pass. Čia jau kažkas iš jūsų čia tą vaizdo įrašą išplatino, tam, kad dar daugiau rašytų.
Sorry not sorry, bet tu buvai paskutinis variantas jo sąraše.. Nors realiai net nebuvai sąraše. Nepaėjo su kitom merginom kurias rizzino, o tu čia pati prisistatė, tai ko ne.. vyrai (ar net šiaip daug žmonių) dažnai nori paprasčiau, mažiau apsikrauti.
O tu čia dar jį pavežioji, susimoki už viską, leidi pasisvečiuot savo buvusio namuose – nu sutaupo. Pats juokėsi gi ne kartą iš jos, tik ji to nesupranta. Kas iš esmės yra sad.. Patyčių nepalaikau.. Dar iš vyresnio žmogaus, kuriam gali būti sunkiau gaudytis.
Man ši situacija primena, kai seni vyrai „susimoka“, kad šalia savęs turėtų jaunesnę merginą. Tik dabar gavosi atvirkščiai. Gi pats mini, kad jo priešininkas senas, kai jis dar keliais metais už jaunesnis.. Tai manot apie ją kitoks požiūris? Tos „vestuvės“ išvis cringe max, pinigų tam neturi, tai organizacija iškels. Sorry, kad išduodu, bet labai daug žinomų žmonių neturi tiek tų pinigų Lietuvoje..
Sunkiau čia tam pramogų pasaulyje, nei užsienyje.. Bet D. dar gal spės užsidirbt. O viešoje erdvėje tu gali pasakyt ką nori ir dalis – patikės. O dabar prašau manęs nebekišti į šią dramą, ačiū. Nes man gėda, kad mano vardas šalia minimas“, – mintis išdėstė Monika.
