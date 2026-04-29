Susiriejus Monikai Šalčiūtei ir Oksanai Pikul – pirma Dominyko Dirksčio reakcija

Socialiniuose tinkluose tiek Monika, tiek Oksana viena kitai negailėjo aštrių žodžių, istorija greitai apskriejo ir žiniasklaidą.
Ilgai netrukęs į konfliktą socialiniuose tinkluose sureagavo D. Dirkstys.
„Mes su Oksana nė karto nebuvome rimtai susipykę ar aštriau susiginčiję. Mūsų bendravimo formulė tokia sklandi ir pagarbi, kad atrodo beveik neįmanoma, jog tarp mūsų galėtų kilti tokio pobūdžio konfliktas, jei nebūtų aiškios kieno nors intencijos ar noro tai išprovokuoti“, – dalijosi jis.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Primename, kad „TikTok“ paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip 2023 m. D. Dirkstys pozuoja su dviem merginomis, o galiausiai paima M. Šalčiūtę ant rankų ir ją pakelia. Netrukus Monika juokais kelis kartus stumteli D. Dirkstį ir besijuokdama nueina.
Paplitus įrašui, kuriame matomas lengvas jos ir D. Dirksčio flirtas, Monika pasidalijo mintimis Instagrame.
„Na, ir prie ko čia dabar aš? Dažnai vyras šalia savęs turi ne tą moterį, kurios tikrai norėjo, o tą, kuri į jį žiūrėjo. Toks gyvenimas“, – dalijosi Monika.
Nieko nelaukusi šia tema pasisakė ir Oksana.
„Jezus Marija, kiek dar čia tų pelių išlįs iš urvų. Sūrio labai reikia?“, – socialiniuose tinkluose kirto ji.
Šio atsako pakako, kad Monika plačiau išdėstytų savo poziciją.
Iškart po to dar kartą sureagavo ir Oksana, kuri kadaise žinomai nuomonės formuotojai turėjo pasiūlymą.
