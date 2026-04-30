O. Pikul prakalbus apie kreipimąsi į teisininkus – M. Šalčiūtės kirtis: „Kaip maniakė“

Į tai sureagavo pati M. Šalčiūtė, kuri savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo žinute.
„Grįžau po gimnastikos treniruotės, o pasirodo čia dar toliau tos nesąmonės vyksta...
Dabar kaip kokia maniakė – persekiotoja, žmonių prašinėja, kad apie mane kažkokios informacijos suteiktų... Crazy ir creepy. Įtariu ir nelegalu. Na, pasakykite, ar čia normalus žmogus taip elgiasi?
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Mėto kažkokius random senus straipsnius, už kurių turinį aš net neatsakau. Tegul dar iš mokyklos laikraštuko ką įkelia, rašėm ten kažkokį. O ką man dabar tą jos taburetę ar kokį pilką tarpukojį įkelt? Tikrai nenusirisiu iki tokio lygio... (dar laikausi tos pozicijos, kad noriu, jog atstotų nuo manęs...). O žurnalistai apie mane tiek nesąmonių ir netikslių dalykų yra prirašę... Vaje... Bet aš to nekontroliuoju. Ne visada ir naujienraščiai spėja savo žurnalistus suvaldyt.
Pamenu rašydavo, kad mano krūtinė yra gal „netikra“, o tada sulyginimui sujungia nuotrauką, kur man 14 metų ir kur paaugus. Va, maždaug pažiūrėkit, 14 metų juk nėra tokia didelė, kokia dabar. Normalu vaiko krūtinę aptarinėt? Ar tai buvo išvis legalu? Tiek to... Nebegrįžtam prie to. Gal pasimokė. 100-tinį kartą sakau – nieko nesu pasidariusi. Visada buvau už natūralumą.
Susiję straipsniai
Taip pat neatsakau ir dėl bet kokių gandų, kuriuos gali gi ir patys žmonės apie mane skleist. Nes kur tik žmonių fantazija nuveda, o ir neretas iš pavydo pakenkt nori. Yra gandą paskleidę, kad esu iš Kupiškio. Nepiktybiškas toks, bet still netikslus. Nes gimiau ir užaugau Vilniuje. Tai pamenu teko ir chatgpt paklaust, kur tiksliau tas miestelis yra, nes visų Lietuvos miestelių tikrai tikslių lokacijų nežinau. Na, bet mintį supratot.
Sako, kad nenori, jog čia spauda apie mane ir ją rašytų, o po 5 minučių kelia storius, kuriuose vėl apie mane nesąmones japina ir bando diskredituoti. C'mon. Ir dar viešai aptarinėja, ar reiktų mane fiziškai nuskriausti, normaliai stumia?
Kažką ten dar sako, kad į teismą mane paduos, tegul nejuokina... Kelintą čia jau žmogų? Ir už ką? Kad mane įžeidė, o aš tada už save pastovėjau? Seni, nenoriu jokių reikalų su ja turėt... Kuri čia dalis neaiški.
Ar aš čia kažko nežinau ir čia nauja sritis iš kitų bandyt užsidirbt? Šiaip visa Lietuva juokiasi... tai, kas dabar mums visiems bus?“ – rašė M. Šalčiūtė.
Primename, kad konfliktas tarp žinomų moterų įsiplieskė socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame O. Pikul mylimasis, kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) pasirodo ringe su M. Šalčiūte.
Socialiniuose tinkluose tiek Monika, tiek Oksana viena kitai negailėjo aštrių žodžių.
Monika ŠalčiūtėOksana Pikul-JasaitienėKonfliktas
Rodyti daugiau žymių