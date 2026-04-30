Paaiškėjo, kam patikėtas pirmųjų turinio kūrėjų apdovanojimų „Patinka“ vedėjų vairas

Šiam vakarui specialiai ruošiama programa suburs pačius ryškiausius šalies kūrėjus, o Klaipėdos dramos teatras taps nauju atskaitos tašku visai turinio kūrėjų industrijai Lietuvoje.
Prieš ceremoniją žvaigždės žengs Teatro aikštėje nuklotu raudonuoju kilimu, o šiandien organizatoriai atskleidžia, kam bus patikėtas šio vakaro vairas ir skelbia vakaro atlikėjus.
Scenoje – patirtis ir naujos kartos balsas
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti" santuokoje bei namus be viryklės
Ceremonijos metu paaiškės „Patinka“ apdovanojimų nugalėtojai skirtingose kategorijose – nuo gyvenimo ir kelionių iki humoro, savijautos ar visuomeniškai svarbaus turinio, o visą vakarą žiūrovai galės stebėti tiesiogiai per TV6.
„Patinka“ apdovanojimų scenoje žiūrovus pasitiks unikalus vedėjų duetas – Indrė Kavaliauskaitė ir Rūta Ašvydytė, kurios savo skirtingomis patirtimis ir požiūriais atspindi įvairialypį turinio kūrėjų pasaulį.
I. Kavaliauskaitė – ilgametė televizijos laidų ir didžiųjų renginių vedėja, o R. Ašvydytė – socialinių tinklų žvaigždė, kurios humoras ir šarmas nepalieka abejingų.
Šis duetas žada dinamišką ir įtraukiantį vakarą, kuris ne tik apdovanos geriausius, bet ir suteiks unikalią galimybę pažvelgti į šiuolaikinį turinio kūrimo pasaulį.
Tikslas – ne tik švęsti, bet atrasti ir suprasti
Kvietimą vesti pirmuosius „Patinka“ apdovanojimus I. Kavaliauskaitė priėmė su smalsumu. Jai „Patinka“ – ne tik šventė, bet ir proga sustoti ir pagalvoti.
„Turinio kūrėjai patinka kam nors ar nepatinka, bet jie yra šiuolaikinės kultūros dalis. O suprasti laikmetį visada įdomiau nei jį ignoruoti. Man atrodo, kad šie apdovanojimai pirmiausia yra proga sustoti ir pasižiūrėti, kas vyksta – kas įdomu, kas kelia diskusijas, kas daro įtaką“, – sako ji.
R. Ašvydytė „Patinka“ apdovanojimuose mato galimybę atrasti ir įvertinti kūrėjus.
„Kasdien suvartojame labai daug turinio, bet ne visada spėjame pamatyti visus įdomius kūrėjus. Smagu, kad atsirado vieta pažinti daugiau veidų ir įvertinti geriausius“, – teigia ji.
Duetas, kuriame skirtumai tamps privalumu
Nors daug kam iš pirmo žvilgsnio vedėjų duetas gali pasirodyti netikėtas, I. Kavaliauskaitė neslepia – būtent skirtumai scenoje kuria gyvybę.
„Geri duetai gimsta iš skirtumų. Kai žmonės scenoje nėra vienodi, atsiranda gyvumas, tempas ir netikėtumas. Tikiuosi vakaro, kuriame bus ir lengvumo, ir saviironijos“, – sako ji.
R. Ašvydytė į šį vedėjų tandemą žvelgia su humoru: „Indrė turi labai daug patirties, todėl mūsų duetas atrodo logiškas – jei išvestume patirties vidurkį, išeitume į pliusą. Aš, matyt, būsiu atsakinga už gerą nuotaiką.“
Ji neslepia – kvietimas vesti pirmuosius turinio kūrėjų apdovanojimus „Patinka“ nustebino. Tą patį vakarą ji pati pretenduos ir į apdovanojimus – yra nominuota kategorijose „Patinka proveržis“ ir „Patinka humoras“. Nors didelių renginių vedimas – nauja patirtis, R. Ašvydytė teigia, kad tai tik dar labiau paskatino priimti iššūkį.
„Turinio kūrimas yra tai, kuo šiuo metu gyvenu, todėl šį kvietimą priėmiau kaip galimybę išbandyti save. Bandysiu viską surepetuoti viena kambaryje prieš veidrodį – tikiuosi, nesuskils“, – juokauja ji.
Intriguojantis susitikimas Klaipėdos dramos teatre
Ilgametę patirtį televizijoje turinti I. Kavaliauskaitė neslepia, kad šių apdovanojimų scenoje ją labiausiai intriguoja skirtingų pasaulių susitikimas – tai jau atsispindi ir tarp šių metų nominantų, atstovaujančių skirtingas turinio kryptis ir auditorijas.
„Mane intriguoja susitikimas dviejų pasaulių – tradicinės televizijos ir skaitmeninės kartos, kuri gyvena visai kitomis taisyklėmis. Taip pat įdomi ir auditorijos reakcija, nes dažnai apie tokius reiškinius turime stiprią nuomonę dar prieš prasidedant pokalbiui. Kartais verta tiesiog pasižiūrėti, kas vyksta iš arčiau“, – sako ji.
Vakaro programa apims ne tik iškilmingą apdovanojimų įteikimą, bet ir įspūdingą muzikinį šou, kuris patenkins įvairius skonius ir užtikrins nepamirštamą atmosferą. Klaipėdos dramos teatre pasirodys gerai žinomi atlikėjai, tarp kurių – interneto sensacija Sandra Carrillo su grupe, muzikos apdovanojimuose M.A.M.A. Metų dainos kategorijoje nominuotas Bielskis, taip pat vienas ryškiausių Lietuvos atlikėjų Norbertas Liatkovskis, kurio pasirodymas nepaliks abejingų. Scenoje taip pat pasirodys improvizacijų šou komanda Improwoodas, vienijanti ryškiausius Lietuvos teatro aktorius.
Po iškilmingos ceremonijos linksmybės persikels į Klaipėdos centre įsikūrusį viešbutį „Rėja“, kur socialinių tinklų žvaigždės ir svečiai galės tęsti šventę su dūzgėmis iki paryčių. Bilietus į renginį platina bilietai.lt.