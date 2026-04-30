Su žinoma moterimi susiriejusi Oksana Pikul kreipėsi į teisininkus

Socialiniuose tinkluose tiek Monika, tiek Oksana viena kitai negailėjo aštrių žodžių.
Dabar O. Pikul pranešė nusprendusi imtis veiksmų – moteris kreipėsi į teisininkus.
Apie tai ji prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
„Į Černiausko kontorą kreipiausi. Lai pasigooglina, kas tai. Linkiu sėkmės teisme savo teiginius pagrįsti. Važiuojam. Taupyk pinigą“, – rašė O. Pikul.
Vėliau moteris pridūrė, kad tokie veiksmai negali būti ignoruojami.
„Žiūrėkit, aš auginu nepilnametį vaiką, turiu verslą, tad tokie pasisakymai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Taip nedera žeminti ir kalbėti tokius dalykus, juolab apie dalykus, kurie neatitinka tikrovės.
Todėl aš tiesiog jau kreipiausi į teisininkus, su kuriais dirbu ne pirmus metus, ir tiesiog spręsiu šį klausimą tokiu būdu. Už tokius žodžius reikia atsakyti. Galbūt tai bus pamoka“, – dėstė žinoma moteris.
Primename, kad 2023-aisiais darytas įrašas sulaukė nemažo internautų susidomėjimo – kol vieni neslėpė juoko, kiti atkreipė dėmesį į galimai tarp Monikos ir Dominyko tuo metu užsimezgusią simpatiją.
Į išplitusį vaizdo įrašą sureagavo pati M. Šalčiūtė. Savo „Instagram“ paskyroje ji pasidalijo trumpa žinute.
„Na ir prie ko čia dabar aš? Dažnai vyras šalia savęs turi ne tą moterį, kurios tikrai norėjo, o tą, kuri į jį žiūrėjo. Toks gyvenimas“, – rašė M. Šalčiūtė.
Nieko nelaukusi šia tema pasisakė ir Oksana.
„Jezus Marija, kiek dar čia tų pelių išlįs iš urvų. Sūrio labai reikia?“, – socialiniuose tinkluose kirto ji.
Vėliau M. Šalčiūtė pasidalijo išsamiu įrašu, kuriame išdėstė savo poziciją ir tvirtino, jog nenori veltis į šią dramą. Kita vertus, ji negailėjo aštrių replikų Oksanai, kurios, panašu, ją kaip reikiant supykdė.
