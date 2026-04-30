Vilniuje – išskirtinio filmo premjera: atvyko būrys žinomų žmonių

Režisieriaus Vytauto Dambrausko dokumentinis filmas apie paralimpietį R. Micevičių subūrė ir kino bendruomenę, ir sporto, pramogų pasaulio atstovus.
Šalies kino teatruose filmas pasirodys jau rytoj – gegužės 1 dieną.
Vakaro atmosfera buvo šilta ir gyva, atkartojanti filmo nuotaiką. Dokumentinė istorija „Viena koja aukščiau“ pasakoja ne tik apie sportą, paralimpiečių iššūkius ir svarbiausias varžybas, jos centre – žmogus, susidūręs su dramatiškais gyvenimo išbandymais ir pasirinkęs judėti į priekį – toliau ir aukščiau.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Filmo kūrėjų komanda – kino ir televizijos kompanija „Kūrybinis avangardas“, režisierius Vytautas Dambrauskas ir operatorius Vytautas Katkus – beveik metus sekė Rapolo gyvenimą.
Kamera fiksavo jauno vyro treniruotes, varžybas, išvykas ir kasdienybę, kurioje atsiskleidžia tikroji žmogaus stiprybė. „Sportas yra tik aplinkybė, gyvenimo fonas. Iš tiesų filmas yra apie žmogų“, – prieš premjerą sakė filmo režisierius V. Dambrauskas.
Susiję straipsniai
Dar prieš kelerius metus R. Micevičius gyveno kitokį gyvenimą. Studijavo rinkodarą ir verslo vadybą Anglijoje, vadovavo parduotuvei Braitone, slidinėjo ir dirbo Prancūzijos kalnuose, kūrė fitneso klubą Gibraltare, ten pradėjo plaukioti jėgos aitvarais.
Lemtinga diena išaušo Lietuvoje, Svencelėje. Atlikdamas sudėtingą triuką, Rapolas tėškėsi į vandenį, koja lūžo keliose vietose, jam teko praleisti ilgus mėnesius ligoninėje, o tada priimti sunkų sprendimą leisti koją amputuoti. Perspektyva gyventi tik su viena koja jo negąsdino – matė, kaip gyvena, sportuoja kiti, turintys kojų protezus.
Būtent šis požiūris Rapolą atvedė į paralimpinį sportą. Netrukus sportininkas jau buvo laimėję Europos čempionatą, po kurio ir užbrėžė ambicingą tikslą – patekti į 2026 metų žiemos paralimpines žaidynes. Rapolo dalyvavimą paralimpinėse žaidynėse galima vadinti istoriniu – po 32 metų pertraukos čia vėl plevėsavo Lietuvos vėliava.
„Jei nori, tai ir darai“, – taip paprastai savo filosofiją apibūdina filmo herojus Rapolas.
Tas „Noriu ir darau“ filmavimo komandai tapo rimtu iššūkiu. Rapolo gyvenimo tempas – nuo vėjuotų Svencelės marių iki slidinėjimo trasų Alpėse diktavo filmavimo ritmą. „Supratome, kad turime bėgti paskui ir mėginti tą vėjo gūsį pagauti. Rapolas – tarsi vijurkas, jis nenustygsta vietoje, nuolat juda, ką nors veikia ir vis bando savo galimybių ribas“, – kalbėjo V. Dambrauskas.
Nuolatinis judesys ir tapo svarbiausia filmo metafora – į kalną kopiama ne dėl viršūnės, o dėl pačios kelionės.
„Mūsų tikslas – kad kuo daugiau žmonių su negalia įsitrauktų į sportą, o kartu ir į aktyvų socialinį gyvenimą. Tam reikia įkvepiančių pavyzdžių, o vienas jų – Rapolas“, – premjeroje kalbėjo „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius, pridūręs, kad „Bitei“ svarbu ne tik kalbėti apie vertybes, bet ir jomis gyventi. Juk vertybes bylojame kasdieniais pasirinkimais. Tokiu darbu tapo nuolatinė parama „Parateam“ bendruomenei ir bendras darbas su filmo „Viena koja aukščiau“ komanda.
„Jeigu bent keletas žiūrovų, pažiūrėję filmą, atsikels nuo kėdės ir pagalvos apie savo menkus kasdienybės skundus, tai bus mūsų laimėjimas“, – sako filmo režisierius V. Dambrauskas.
Filmas „Viena koja aukščiau“ Lietuvos kino teatruose – nuo gegužės 1 dienos. Filmo generalinis rėmėjas – „Bitė Lietuva“, informacinis partneris – TV3 žiniasklaidos grupė. Filmo režisierius – V. Dambrauskas, pagrindinis operatorius – V. Katkus, montažo režisierius – Dalius Kalinauskas, prodiuseriai – Arnas Vosylius ir Vladas Sakalauskas.
