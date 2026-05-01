„Lapinų“ grupuotės lyderis L. Lapinskas su žmona ketina iškelti vestuvių puotą: aiškėja svečiai ir detalės

Laimonas ir Aliona susituokė prieš beveik šešerius metus. Tuomet, nupirkusi kalinčiam vyrui gražių drabužių, o pati pasipuošusi balta, kaip nuotakai pridera, suknele, Aliona vyko prisiekti mylimam vyrui amžiną meilę.
Romantikos šioje ceremonijoje buvo mažai.
„Nu kaip gali atrodyti. Užeini į kambariuką, padedi parašus, uždeda žiedą ant piršto ir viskas – Lapinskienė.
Tokios tos ir vestuvės. Bet, žinot, aš nėjau ten romantikos ieškot, aš ėjau pas savo vyrą“, – kalbėjo ji.
Dabar pora jau spėjo išsiuntinėti pakvietimus savo bičiuliams. Instagrame kvietimu džiaugėsi ir Marina Bui, ir Oksana Pikul.
Lapinskai informacija pasidalijo ir instagrame – paviešino vaizdo įrašą ir detales.
„Mieli draugai, pažįstami ir visi, kurie mus sekate bei palaikote, su šiluma širdyse kviečiame Jus kartu su mumis pakelti taurę šampano už mūsų naują pradžią.
2026 m. birželio 6 d. 15:00 val.
susitikime prie Vilniaus švento Konstantino ir Mykolo cerkvė (J. Basanavičiaus g. 27, Vilnius)
Jūsų buvimas mums bus labai brangus – tylus džiaugsmas, šypsenos ir graži akimirka kartu
Su meile, Jaunieji Aliona & Laimonas“, – pranešė pora.