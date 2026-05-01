Apvogtas į „Michelin“ gidą patekęs žvaigždžių mylimas restoranas: paviešino vaizdo medžiagą, prašo pagalbos

Apie tai restoranas pranešė savo oficialiame feisbuko puslapyje.
„MŪSŲ MICHELIN LENTELĖ BUVO PAVOGTA
Visada žinojome, kad mūsų „MICHELIN Guide Bib Gourmand“ lentelė 2025 yra ypatinga...
Tik nesitikėjome, kad kažkas tai supras taip tiesiogiai. Trečiadienio naktį ji dingo nuo „Gaspar's“ sienos.
Priimame tai kaip komplimentą – tačiau ši lentelė mums reiškia daug daugiau.
Tai metų darbo, komandos pastangų ir jūsų, mūsų svečių, palaikymo simbolis.
Labai norėtume ją susigrąžinti.
Susiję straipsniai
Jei atpažįstate kažką (asmenį, dviratį) arba netikėtai pamatysite šią lentelę – parašykite mums. Be jokių klausimų. Sugrąžinkime ją namo. 2026–04–28, 02:00, Pylimo g. 23–3“, – rašė „Gaspar's“.