MO muziejuje – garsaus verslininko 50-metis ir svarbi misija sergantiems: žinomus svečius linksmino Jessica Shy, Jovani

Labdaringa gimtadienio šventė vyko MO muziejuje Vilniuje. Čia susirinko gausus būrys jubiliato bičiulių, partnerių ir svečių. Vakaro metu netrūko muzikos, prasmingų emocijų ir ypatingų staigmenų. Scenoje pasirodė vienos ryškiausių šalies muzikos žvaigždžių – Jessica Shy ir Jovani, o vakarą vedė Indrė Kavaliauskaitė. Šią kilnią iniciatyvą visokeriopai palaikė ir kartu puoselėjo jubiliato šeima: žmona Dr. Agnia Grigas ir trys poros vaikai.
Svarbiausia vakaro misija – skleisti gerumą
Ypatingame gimimo dienos paminėjime dalyvavo Rimanto Kaukėno paramos fondo globojami herojai su artimaisiais – Elija ir Oskaras. Jie yra vieni iš fondo kovotojų – vaikų, žengiančių onkologinės ligos gydymo keliu, reikalaujančiu neįtikėtinai daug stiprybės, jėgų ir palaikymo. Norint suteikti šviesių emocijų šiame nelengvame kelyje, visų susirinkusiųjų ir jubiliato Pauliaus Grigo vardu buvo įteiktos svajonės vaikams.
Oskaras – itin smalsus ir aktyvus berniukas, iki ligos diagnozės – ūminės limfoblastinės leukemijos – mėgęs žvejoti, žaisti su broliu bei domėjęsis automobiliais. Jo svajonė turėti vaikišką keturratį buvo išpildyta: herojui stovint ant scenos, naujoji jo transporto priemonė atvežta P. Grigo sūnaus Juliaus. Berniukui įteikti ir bilietai į mylimiausios komandos – „Žalgirio“ – rungtynes. Iš fondo steigėjo Rimanto Kaukėno rankų Oskarui įteiktas ir kelialapis į Lietuvos pajūrį, kur įvyks dar vieno jautraus noro išsipildymas – susitikimas su delfinais ir užsiėmimai delfinariume.
Herojė Elija sutiko savo dievaitę – Jessicą Shy
Štai Elijos svajonės – labai spalvingos, skirtingos ir primenančios, jog vaikų mintys, kaip ir stiprybė, yra beribės. Labdaringo gimtadienio metu visi mergaitės norai paversti realybe: jai padovanotas naujas itin trokštamas telefonas, naujiejos piešimui skirtos spalvos ir herojės taip mėgiama LEGO dėlionė.
Ypatingiausia dovana Elijai – išsvajota, nuo pat ankstyvos vaikystės – šuniukas, kurį herojei įteikė jos mylimiausia dainininkė Jessica Shy. Ši akimirka buvo ypač jautri: Elija apsipylė džiaugsmo ašaromis, o apsikabinimas su dainininke ir iš jos rankų į glėbį atkeliavęs mažytis pūkuotas keturkojis draugas tapo įsimintina akimirka, priminsiančia, kad svajoti padeda gyventi drąsiai.
Gerumas, kuris įkvepia
„Tokie vakarai turi ypatingą vertę, nes primena, jog pagalba tiems, kuriems jos labiausiai reikia, prasideda ne nuo pažadų, o nuo priimto sprendimo dalintis. Dvi jautrios istorijos ir mūsų stiprūs fondo kovotojai – Elija ir Oskaras – pavyzdys, kad geros emocijos ir mūsų visų palaikymas yra nepaprastai reikšmingas“, – mintimis dalijosi Rimantas Kaukėnas.
Fondo steigėjas pabrėžė, kad tokie poelgiai formuoja naują kultūrą: „Labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje atsiranda ir prigyja nauja tradicija, kuri pamina asmeninį egoizmą ir net savo asmeninę šventę dovanoja labdarai. Didžiulis ačiū Pauliui Grigui, kad šią gražią asmeninę sukaktį pavertė ne tik švente kitiems, bet ir priminimu, jog galime ir turime dalintis. Šilta padėka visiems, kurie pasirinko prisidėti prie šios prasmingos iniciatyvos.“
Kvietimas prisidėti
Viso vakaro metu renginio svečiai buvo kviečiami aukoti sunkiai sergantiems fondo globojamiems vaikams. Surinktos lėšos bus skirtos visokeriopai pagalbai šeimoms, gydymui, tyrimams, reabilitacijai bei naujų svajonių išpildymui. Pauliaus Grigo jubiliejaus vakaras tapo gražiu įrodymu, kad didžiausia prabanga slypi gebėjime savo džiaugsmu dalintis su kitais. Vakaro metu svečiai fondo globotiniams paaukojo 25 000 Eur.
Apie paramos fondą
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ yra labdaros ir paramos fondas, nuo 2012 m. veikiantis visoje Lietuvoje ir suteikiantis viltį, stiprybę ir džiaugsmą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, besirūpinantis sergančių vaikų šeimomis ir teikiantis įvairiapusišką pagalbą tiems, kuriems išsūkių gyvenimas nepagailėjo.
Prisidėti prie paramos sergantiems vaikams galima skiriant 1,2% GPM. Iki gegužės 4 dienos tai galima padaryti greitai ir nesunkiai, o detali instrukcija, kaip tai padaryti, norintiems savo paramą skirti su liga besigrumiantiems vaikams, čia: https://kaukenoparama.lt/1–2-proc/
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA