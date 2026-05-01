Paaiškėjo, kiek praėjusiais metais uždirbo V. Siegel parduotuvė: įspūdingi skaičiai kalba patys už save

Anot Rekvizitai.vz.lt, Viktorijai priklausiančios mažosios bendrijos „Shopbysiegel“ pardavimo pajamos 2025 metais siekė 4 113 252 eurų.
Grynasis pelnas – 17 750 eurų.
Galima teigti, kad įmonei puikiai sekasi, nes palyginus su 2024 metais, šie skaičiai išaugo: tuomet pardavimo pajamos buvo 2 930 733 eurų, o grynasis pelnas – 9 374 eurų.
V. Siegel savo parduotuvę „Shop by Siegel“ įkūrė prieš 5 metus. Rekvizitai.vz.lt nurodoma, kad iš viso dirba 19 darbuotojų, įmonei priklauso 2 automobiliai.
Taip pat nurodoma, kad vidutinis darbuotojų atlyginimas siekia 1 952, 83 eur. 2024-ųjų pardavimo pajamos - 2 930 733 eur, grynasis pelnas - 9 374 eur, o 2026-ųjų vasarį Viktorija sumokėjo 82 380 eur mokesčių.