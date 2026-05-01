S. ir M. Lipniai garsius bičiulius sukvietė į gimtadienį: dėmesį kaustė perregima palaidine pasipuošusi D. Vapsvė

Simona ir Mindaugas sau artimą ratą pakvietė į netikėtumų kupiną vakarą, kuriame netrūko pramogų.
Svečių laukė ne tik išskirtiniai pasiūlymai, bet ir individualus dėmesys: galvos odos analizė. Ir tai – dar ne viskas: šeštojo gimtadienio simbolika – skaičius 6 yra siejamas šeima, meile artimui, stabilumo kūrimu ir atsakomybe, todėl į šventę Lipniai pakvietė numerologę, kuri susirinkusius skatino trumpam sustoti ir pažvelgti į savo asmeninius ciklus, pasirinkimus ir kryptis.
Simona ir Mindaugas atėjusiems dėkojo už lojalumą, o labiausiai tiems, kurie lydi juos šiame kelyje nuo pirmųjų žingsnių.
Kalbą pradėjęs Mindaugas neslėpė jaudulio. „Nors išstoti prieš jus neplanavome, pamatę tiek daug palaikančių akių, tiesiog pajautėme, kad privalome sustoti ir pasidalyti emocijomis, nes tai, ką visus šiuos metus mūsų šeima daro, nėra tiesiog sėkmingas verslas – tai gyvenimo būdas, reikalaujantis didelio atsidavimo kasdien“, – sakė M. Lipnius, toliau vietą šnekėti užleidęs Simonai.
„Neįkainojamas jausmas matyti, kad žmonės negaili savo laiko ir ateina mūsų palaikyti. Mūsų šeimai tai – labai svarbu. Savo veiklą prieš daugiau nei šešerius metus pradėjome sesers vaiko kambaryje, tačiau augome taip sparčiai, kad netrukus gamyba užpildė visus namus.
Tai, kas mums buvo savotišku žaidimu, per šešerius metus išaugo į šešias fizines parduotuves didžiausiuose šalies miestuose. Per šį laiką patyrėme visko: pakilimų ir nuosmukių, kurie pareikalavo milžiniškų pastangų, sveikatos ir asmeninių išteklių. Tačiau stovėdama čia šiandien, ir matydama tokią gausią mūsų bendruomenę, suprantu, kad einame teisingu keliu. Grįžtamasis ryšys suteikia prasmę stengtis ir judėti pirmyn.
Esu be galo dėkinga, nes geriausias mūsų darbo įvertinimas ir rezultatas esate jūs – žmonės, susirinkę čia šiandien. Ačiū, kad esate mūsų kelionės dalimi,“ – susirinkusiems sostinės prekybos centre „Europa“ kalbėjo S. Lipnė.