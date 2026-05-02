Po galimai narkotikų turėjusio Olego Šurajevo sulaikymo – OG Version reakcija

2026 m. gegužės 2 d. 18:19
Ketvirtadienio vakarą sostinės policijai įkliuvo komikas, „Vilnius Comedy Club“ įkūrėjas Olegas Šurajevas – įtariama, kad jis turėjo narkotinių medžiagų. Dabar vyras pranešė, kad yra paleistas, ir pasidalijo trumpu pranešimu, kuris atkreipė reperio Dominyko Ježerio-OG Version dėmesį.
D. Ježerys-OG Version savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo mintimis apie šią situaciją.
„Nors su O. Šurajevu esu turėjęs konfliktų, visiškai pritariu dėl kanapės augalo, kuris laikomas didžiausiu kriminalu <...>“, – rašė atlikėjas.
Taip pat jis pacitavo socialinių tinklų veikėjo Eriko mintis:

„Šlykštu žiūrėti, kaip susivienijo tiek atviri vatnikai ir nemąstantys žmonės, tiek wannabe „inteligentija“, kad išlietų tulžį ant žmogaus, kuris niekada neslėpė, jog vakarais parūko žolės.
Laimėjome „karą su narkotikais“ – valio! Dar vienas „narkobaronas“ sučiuptas.
Ir dauguma tyli, lyg viskas čia būtų normalu.
Rūkiau su verslininkais, rūkiau su politikais, rūkiau su gydytojais, mokslininkais, menininkais – nustebtumėte sužinoję, kiek „narkomanų“ yra aplink mus. Dabar vaikštau Berlyno gatvėmis, kur kanapės jau seniai nebėra nusikaltimas, ir kantriai laukiu, kada susiprotėsime, kad suktinė nėra nusikaltimas.“
Primename, kad po sulaikymo šeštadienį prabilo pats O. Šurajevas.
„Vilnius Comedy Club“ „Instagram“ paskyroje vyras paviešino vaizdo įrašą, kuriame kvietė apsilankyti jo organizuojamame renginyje, nevengdamas pašmaikštauti apie sulaikymą.
„Jeigu jūs matote šį vaizdo įrašą, reiškia, kad mane sulaikė.
Atsėdėti kalėjime nėra bausmė, tai yra gyvenimo pamoka. Ir šitą savo gyvenimo pamoką aš gavau.
12 valandų kalėjime mane pakeitė – aš tapau atsargesnis, pagarbiau bendrauju su žmonėmis ir suprantu, kaip įeiti į zoną antram – po viercho.
Todėl vakare mes jums pasakosime ne tik humorą, bet ir praktinius patarimus, kaip išgyventi kalėjime. Teismo sprendimu pripažinta, kad šitie bajeriai yra labai juokingi ir nelegalūs“, – su šypsena veide kalbėjo O. Šurajevas.
