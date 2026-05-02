ŽmonėsVeidai ir vardai

Po sulaikymo – pirmas Olego Šurajevo komentaras

2026 m. gegužės 2 d. 15:59
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą sostinės policijai įkliuvo komikas, „Vilnius Comedy Club“ įkūrėjas Olegas Šurajevas – įtariama, kad jis turėjo narkotinių medžiagų. Dabar vyras prabilo paie susiklosčiusią situaciją.
Daugiau nuotraukų (3)
Apie tai šeštadienį jis prakalbo „Vilnius Comedy Club“ „Instagram“ paskyroje.
Vyras paviešino vaizdo įrašą, kuriame kvietė apsilankyti jo organizuojamame renginyje, nevengdamas pašmaikštauti apie sulaikymą.
„Jeigu jūs matote šį vaizdo įrašą, reiškia, kad mane sulaikė.

Atsėdėti kalėjime nėra bausmė, tai yra gyvenimo pamoka. Ir šitą savo gyvenimo pamoką aš gavau.
12 valandų kalėjime mane pakeitė – aš tapau atsargesnis, pagarbiau bendrauju su žmonėmis ir suprantu, kaip įeiti į zoną antram – po viercho.
Todėl vakare mes jums pasakosime ne tik humorą, bet ir praktinius patarimus, kaip išgyventi kalėjime. Teismo sprendimu pripažinta, kad šitie bajeriai yra labai juokingi ir nelegalūs“, – su šypsena veide kalbėjo O. Šurajevas.
Plačiau apie O. Šurajevo sulaikymą galite skaityti čia.
Olegas ŠurajevassulaikymasPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.