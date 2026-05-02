Po sulaikymo – pirmas Olego Šurajevo komentaras

Apie tai šeštadienį jis prakalbo „Vilnius Comedy Club“ „Instagram“ paskyroje.
Vyras paviešino vaizdo įrašą, kuriame kvietė apsilankyti jo organizuojamame renginyje, nevengdamas pašmaikštauti apie sulaikymą.
„Jeigu jūs matote šį vaizdo įrašą, reiškia, kad mane sulaikė.
Atsėdėti kalėjime nėra bausmė, tai yra gyvenimo pamoka. Ir šitą savo gyvenimo pamoką aš gavau.
12 valandų kalėjime mane pakeitė – aš tapau atsargesnis, pagarbiau bendrauju su žmonėmis ir suprantu, kaip įeiti į zoną antram – po viercho.
Todėl vakare mes jums pasakosime ne tik humorą, bet ir praktinius patarimus, kaip išgyventi kalėjime. Teismo sprendimu pripažinta, kad šitie bajeriai yra labai juokingi ir nelegalūs“, – su šypsena veide kalbėjo O. Šurajevas.
