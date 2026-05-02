Trys Gyčio Volkavičiaus žmonos į šeimą nenorėtų priimti lietuvės: pasakė, kodėl

Po „KK2“ reportažo apie jo santykius su trimis žmonomis vyras sulaukė netikėtos reakcijos – jam pasipylė daugybė moterų žinučių.
Laidos metu trijų Gyčio žmonų buvo paklausta, ar jos norėtų, kad ketvirtoji žmona būtų lietuvė.
Trumpa ištrauka išplito socialiniuose tinkluose, ja pasidalino ir pats G. Volkavičius.
Regis, Gyčio žmonos nėra nusiteikusios į savo šeimos ratą priimti lietuvaitės. Pasak jų, iškiltų ne vienas sunkumas.
„Mums būtų sunku, kita mergina – kita kultūra. Su lietuvaite būtų nelengva“, – kalbėjo viena iš žmonų Novelyn.
„Būtų sudėtinga bendrauti su lietuvaite dėl kultūrinių ir asmenybės skirtumų“, – antrino Michelle.
Visgi žurnalistei juokais paklausus, kaip jos reaguotų, jeigu ji taptų ketvirtoji Gyčio žmona, moterys ėmė kvatoti.
„Puiku, kviečiame!“ – tarė Michelle.
Tuo tarpu G. Volkavičius ėmė raminti moteris.
„Ramiai, ramiai...“, – su šypsena veide sakė jis.