„TV pagalbos“ žvaigždė Paulius Morkūnas prakalbo apie skaudžią netektį: „Deja“

Apie tai jis prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Vyras tikino, kad neseniai prasidėjo baikerių sezonas, tarp kurių turėjo būti ir mylimas jo dėdė.
Pauliaus teigimu, nors jo nebėra, bičiuliai nusprendė jautriai pagerbti jo atminimą.
„Šiandien Kaune vyksta baikerių sezono atidarymas.
Gatve, kurioje paprastai vyrauja ramybė, pravažiavo visa baikerių kolona, pagerbdama mano dėdę, kuris, deja, šiemet dalyvauti nebegalėjo“, – rašė P. Morkūnas.
Primename, kad apie netektį P. Morkūnas prabilo socialiniuose tinkluose.
„Labai trūks tavęs, Dėde. Ilsėkis ramybėje“, – tada rašė jis.