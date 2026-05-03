Fausta Marija Leščiauskaitė su dukra atostogų metu Italijoje atsidūrė ligoninėje: „Mano, antroji, mamos diena tokia“

„Šiandien ko gero nelabai tinku į gėlėmis ir šypsenomis papuoštą socialinių tinklų turinį. Mano, antroji, mamos diena tokia.
Bet net ir tokios jos nemainyčiau į kažkieno kito. Sako, už šitų sienų – saulė šviečia ir žydras dangus. Bet jei be Pasakos, tada nenoriu“, – „Instagram“ rašė Fausta.
Portalui Žmonės.lt susisiekus su žurnaliste, ši atskleidė, kad atostogaujant Sicilijoje dukra pasigavo virusą.
„Atostogų pabaiga štai tokia, parą gydėmės namuose, o šiandien nusprendėme vykti į skubų priėmimą. Nors ir nėra drąsu, kai beveik niekas čia angliškai nekalba, o mano anglų kalba ribota, norėjome apsidrausti, ar tikrai nieko rimčiau. Visada bijau būti ta mama, kuri pavėluos. Tai geriau jau saugiai nei po to apgailestauti“, – portalui Žmonės.lt sakė F. M. Leščiauskaitė.
