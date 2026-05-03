Iš Dominyko Dirksčio lūpų – pasiūlymas Simui Jasaičiui: galiu jį į vietą padėti

Šį kartą Dominykas apsilankė komiko Dominyko Klajumo tinklalaidėje „Koks skirtumas“, kur atvirai papasakojo apie tai, kuo šiandien gyvena.
Pašnekovas atsivėrė ne tik apie puikiai besiklostančią karjerą, bet ir santykius su O. Pikul.
Pokalbio metu Dominykas pripažino, kad už kamerų jis yra visai kitoks.
„Iš esmės kažkiek keitiesi kaip žmogus, kažkiek bandai padaryti kitokį pasakymą, bet kai klausia, ar aš įjungęs kažkokį vaidmenį, tai iš esmės priklauso nuo vietos.
Aš su mama namie neprikolinsiu taip pat, kai mane filmuoja kameros, aš turiu parduoti kovą, prieš mane stovi kovotojas ir man sako „f*** you“. Aš automatiškai kitaip ir kalbu su juo.
Bet bandau viską natūraliai, nuo dūšios stumti. Tiesiog turėjau daug aplinkybių, kai reikia parduoti kovą, o prieš mane sėdi kovingai nusiteikęs“, – aiškino jis.
Pokalbiui pasisukus apie O. Pikul, kovotojas savo mylimajai negailėjo komplimentų: „Ji labai jaunatviška, labai faina, graži. Ir juda gerai.“
Iš Dominyko lūpų nuskambėjo ir rimtas pareiškimas buvusiam O. Pikul vyrui Simui Jasaičiui.
„Man Oksana sakė, kad ji tokio dar neturėjus. Jeigu Jasaitis nori, galiu jį dar ir ant kašio jį į vietą padėti“, – kalbėjo D. Dirkstys.
Taip pat minėtoje tinklalaidėje vyras užsiminė apie pinigus bei dovanas, kurių, pasak jo, dovanoti nė kiek negaila, kai šalia turi tokią moterį.
„Kai tema eina apie O. Pikul, man ji neįkainojama. Ji neturi kainos. Ji tokia neįkainojama, kad man jau reikia naujos sutarties dar šiai nepasibaigus“, – šyptelėjo Dominykas.
