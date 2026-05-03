Vilniuje gyvenantis ekvadorietis Fabianas Sanchezas vedė savo išrinktąją Andrą

Pora sudarė civilinę santuoką ir apie tai pranešė socialiniame tinkle „Instagram“.
„Nusprendėme surengti vestuves Lietuvoje, sudarydami civilinę santuoką, apsupti artimiausių draugų ir šeimos.
Intymi diena, kupina meilės, juoko ir akimirkų, kurių niekada nepamiršime. Nuo nuoširdžių įžadų iki bendro šventimo <...> – viskas atrodė taip sava.
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos" efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
Negalėjome prašyti gražesnio būdo pradėti šį naują skyrių“, – rašė A. Folea.
Iš tiesų, poros laukia ir dar viena šventė – prieš kurį laiką F. Sanchezas pranešė, kad gegužės pabaigoje surengs vestuves savo mylimosios gimtinėje – Rumunijoje.
Primename, kad Fabianas ir Andra susižadėjo 2024 m. gruodį, Niujorke.
Lietuvoje F. Sanchezas ir A. Folea gyvena jau ne vienerius metus – per tą laiką jiedu buvo įkūrę verslą ir spėjo pelnyti lietuvių dėmesį socialiniuose tinkluose.
