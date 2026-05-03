Žinomi žmonės jautriai pasveikino mamas: paviešinti dar niekur nematyti kadrai

Socialiniuose tinkluose nuo ankstyvo ryto pasipylė jų šilti sveikinimai mamoms, kuriuos lydėjo jaukūs kadrai.
Sveikinimu pasidalijo dainininkė Viktorija Mauručaitė, paviešinusi jaukią nuotrauką su savo mama.
„Su MAMOS DIENA, mano mylima mama. Esi pati nuostabiausia mama žemėj. Labai dėkoju Dievui ir žvaigždynams, kad tu esi mano mama“, – rašė V. Mauručaitė.
Tuo tarpu šokėja Eglė Sraleckaitė savo „Instagram“ paskyroje paviešino daugybę dar nematytų kadrų, kuriuose įamžinta jos mama.
Juos papildė šilti Eglės žodžiai ir nuoširdi padėka.
„Tas jausmas „noriu mamos“ – neturi nei amžiaus limito, nei laiko limito, nei vietos limito.
Visada sunkiomis akimirkomis norime būti vaikais, prisiglausti ir išgirsti tą geriausią patarimą iš žmogaus, kuris žino geriausiai.
Ačiū tau, mamyte, už kiekvieną akimirką, kai buvai šalia, kai palaikei, kai aukojaisi, ačiū, kad esi tokia šiuolaikiška, smagi ir visada stumi visus į priekį!“, – šiltais žodžiais dalijosi E. Straleckaitė.
Progos pasveikinti žinomą mamą bei pasidalinti išskirtiniais kadrais nepraleido ir dainininkė Ingrida Kazlauskaitė.
Ji socialiniuose tinkluose pasidalijo ypatingais kadrais su mama, dainininke Liveta Kazlauskiene.
„Mamos meilė – kaip amžina ugnis,
Ji dega tyliai, bet niekad neužgęsta.
Ji lydi per audras ir naktis,
Ir visada nušviečia kelią į namus...
Sveikinu savo nuostabiausią ir švelniausią angelą šioje žemėje – be galo mylimą mamą Livetą Kazlauskienę su Mamos diena.
Linkiu gražiausių gėlių, žiedais išpuoštų dienų, stiprios sveikatos, džiaugsmo ir neblėstančios šypsenos veide, ramybės širdyje bei Dievo palaimos ir globos.
Labai Tave myliu.
Ir taip pat labai sveikinu visas mamytes su šia labai ypatinga ir gražia pavasario švente – Mamos diena. Jūs visos esate ypatingos ir vertos visos pasaulio meilės“, – rašė I. Kazlauskienė.
Išskirtiniais kadrais su brangiausiu žmogumi – mama – pasidalijo ir operos solistė Monika Falcon.
Ji socialiniuose tinkluose negailėjo gražių žodžių savo žinomai mamai, dainininkei Giulijai Baužienei.
Beje, pasirodė ir dar nematytas kadras, kuriame Monika šalia mamos pozuoja dar būdama paauglė.
„Mamyte, kaip gerai, kad turiu tave. <...> Vienintelė tokia. Myliu tave, su mamyčių diena! Bučkis“, – rašė M. Falcon.
Tuo tarpu Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko žmona, operos solistė Vismantė Benkunskienė paviešino kiek kitokį įrašą.
Moteris savo mamą pasveikino su daina. Kol Vismantė stebino savo galingu balsu, jos mama demonstravo sugebėjimus prie fortepijono.
„Ačiū, mama“, – trumpa, bet iškalbinga žinute prie įrašo pasidalijo V. Benkunskienė.
Savo mamą pasveikino ir žinomas plaukų stilistas Karolis Murauskas.
Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo išskirtiniais kadrais su mama ir skyrė jai šiltus žodžius.
„Mano Mamyte, mano džiaugsme.
Kartais atrodo, kad paprasti žodžiai yra per silpni pasakyti tai, ką jaučiu Tau širdyje. Tu esi daugiau nei mama – Tu esi mano pradžia, mano saugumas, mano tylus prieglobstis, į kurį visada galiu sugrįžti, kad ir kas nutiktų.
Aš užaugau jausdamas Tavo meilę kiekviename mažame dalyke – Tavo rūpestyje, Tavo kantrybėje, Tavo pavargusiose, bet vis tiek švelniose rankose.
Tu visada buvai šalia, net tada, kai galbūt niekas nepastebėjo, kiek daug savęs atiduodi dėl manęs. Tu tyliai nešei viską, kad man būtų lengviau, šviesiau, saugiau.
Dabar, kai suprantu daugiau, matau, kiek daug Tu paaukojai, kiek kartų pasirinkai mane vietoje savęs. Ir dėl to mano širdis pilna ne tik meilės, bet ir begalinio dėkingumo. Aš niekada negalėsiu iki galo atsidėkoti už viską, ką Tu padarei, bet pažadu – visada nešiosiu Tavo meilę savyje ir stengsiuosi būti žmogumi, kuriuo Tu didžiuotumeisi. Tu esi mano stiprybė tada, kai man sunku, mano ramybė tada, kai pasaulis atrodo per garsus. Ir kad ir kur gyvenimas mane nuvestų, Tu visada esi mano mama.
Myliu Tave labiau, nei galiu išreikšti.
Su Mamos diena“, – jautriai mamą sveikino K. Murauskas.
Socialiniuose tinkluose pasirodė ir sveikos gyvensenos specialistės Rasos Vilkienės sveikinimas mamai.
Ji paviešino jaukų kadrą su mama ir dukromis, dovanodama šiltą sveikinimą.
„Mamyte, šiandien norisi apkabinti Tave stipriau nei bet kada ir padėkoti už viską, kuo esi mūsų gyvenimuose. Už Tavo šilumą, kantrybę, rūpestį ir begalinę meilę, kuri mus lydi kiekviename žingsnyje.
Tu esi mūsų stiprybė, mūsų ramybė ir mūsų namai. Tavo širdis – didžiausia dovana, kurią turime.
Su meile ir dėkingumu Tave sveikina Tavo dukra Rasa, anūkės Eva Esmira ir Elija, bei mažoji proanūkė Eivutė.
Myliu Tave labai“, – rašė R. Vilkienė.
