Prieš žmoną smurtavusiam verslininkui A. Daikeriui – griežta bausmė: siunčiamas už grotų

Jis pripažintas kaltu dėl keturių smurtinių nusikaltimų artimoje aplinkoje – būdamas neblaivus, vyras smurtavo prieš sutuoktinę: smūgiavo į jos galvą, veidą, spardė, suduodavo, smurtavo naudodamas rankinę, kitus daiktus.
„Kaltinamasis ir nukentėjusioji nuolat vartoja alkoholinius gėrimus, konfliktuoja, dažnai yra naudojamas smurtas“, – sakė nuosprendį paskelbusi teisėja Kristina Grinevičiūtė-Gelgotė.
Vilniaus miesto apylinkės teismas anksčiau šiam vilniečiui buvo skyręs laisvės atėmimo bausmę kitoje byloje – vyras keturis kartus vairavo neblaivus. Tačiau bylą pagal nuteistojo skundą vėliau peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismas realią laisvės atėmimo bausmę panaikino ir ją atidėjo.
Už smurtą prieš sutuoktinę teisiamas A. Daikeris prašė vėl jam atidėti bausmės vykdymą, tačiau šįkart teismas konstatavo, kad jis nepateisino teismų jam parodyto nepasitikėjimo.
„Teismas už keturias nusikalstamas veikas paskyrė griežčiausią bausmę – tai yra laisvės atėmimo bausmę. Atsižvelgta į tokias aplinkybes – nenustatyta atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nors kaltinamamasis prisipažino, išreiškė gailestį. Vis dėl to teismas tai įvertino kaip deklaratyvų pripažinimą, labiau kaip siekį sulaukti palankesnės baudžiamojo proceso baigties, suprantant, kad baudžiamoji atsakomybė yra neišvengiama“, – sakė teisėja Kristina Grinevičiūtė-Gelgotė.
Bylos duomenimis, A. Daikeris prieš sutuoktinę smurtavo 2025 m. kovą, du kartus tų metų liepos mėnesį ir šiemet sausio 20 d. – praėjus vos savaitei, kai Vilniaus apygardos teismas nusprendė jo neįkalinti už vairavimą išgėrus, o atidėti laisvės atėmimo bausmę.
Vilniaus apygardos teismas sausio 14 dieną paskelbė, kad švelnina bausmę verslininkui, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu įpareigoja dalyvauti elgesio pataisos (alkoholizmo prevencijos) programoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Tačiau paaiškėjo, kad praėjus vos savaitei, vyras smurtavo prieš sutuoktinę.
Už vairavimą išgėrus keturis kartus nuteistam A. Daikeriui neseniai buvo pavykę išvengti įkalinimo kitoje byloje, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nepriėmė prokuroro skundo, kuriuo buvo siekiama, kad daug kartų įstatymus pažeidusiam verslininkui būtų palikta galioti laisvės atėmimo bausmė.
LAT teisėjų Atrankos kolegija paskelbė, kad prokuroro skundas neatitinka įstatymams keliamų reikalavimų.
Tačiau dabar teismas subendrino visas bausmes, skirtas ir už ankstesnius nusikaltimus, susijusius su vairavimu išgėrus.
Naują nuosprendį paskelbęs Vilniaus miesto apylinkės teismas atkreipė dėmesį, kad A. Daikeriui balandį buvo pradėtas naujas ikiteisminis tyrimas dėl smurto.
ELTA rašė, kad balandžio mėnesį verslininkui buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Vėliau jis buvo perkvalifikuotas į nesunkų sveikatos sutrikdymą. Šis tyrimas taip pat susijęs su smurtu prieš sutuoktinę.
Prokuratūra kreipėsi į teismą į A. Daikerio suėmimo, tačiau dviejų instancijų teismai nusprendė, kad vyras toliau gali būti laisvėje su apykoje.
Už smurtinius nusikaltimus vilnietis buvo teistas ir 2016 m.
2023 m. buvo teistas už viešosios tvarkos pažeidimą, įvykis taip pat buvo susijęs su fizinio smurto naudojimu.
Antradienį paskelbtas nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
Buvo pripažintas recidyvistu
Pernai rugsėjį teismas A. Daikerį pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus ir skyrė pusės metų laisvės atėmimo bausmę. Jis taip pat buvo pripažintas recidyvistu, nutarta konfiskuoti automobilį „Audi Q8“, prie kurio vairo neblaivus verslininkas ir buvo sulaikytas. Šios mašinos vertė – 42,4 tūkst. eurų.
Teismas vyrui uždraudė vairuoti penkerius metus ir įpareigojo dvejus metus dalyvauti alkoholizmo bei narkomanijos prevencijos programose, kursuose.
Nors A. Daikeris kaltę pripažino, tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad jis ne pirmą kartą baudžiamas už vairavimą išgėrus, todėl jo gailėjimasis nėra nuoširdus.
Tačiau visiškai priešingą nuosprendį paskelbė nuteistojo advokatės skundą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas. Trijų teisėjų kolegija lengvinančia aplinkybe pripažino nuoširdų vairuotojo prisipažinimą ir gailėjimąsi dėl įvykdyto nusikaltimo.
Teismas nusprendė paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti pustrečių metų. Apykojės dėvėjimas šiuo laikotarpiu nepaskirtas. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu A. Daikeris įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos (alkoholizmo prevencijos) programoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Pagautas neblaivus prie vairo ir anksčiau
LAT 2023 m. rugsėjį nusprendė, kad A. Daikeris padarė du nusikaltimus, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“: 2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas.
Kasaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas nesutiko su asmens nuteisimu ir su apeliacinės instancijos teismo sprendimu konfiskuoti dvi automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą – 102 820 eurų. LAT teisėjų kolegija skundą atmetė.
Praėjus tam tikram laikui po aukščiau minėtų atvejų A. Daikeris vėl įkliuvo prie vairo neblaivus – 2024 m. spalio 25-osios vakarą Vilniuje prie namų Lizdeikos gatvėje.
Budrus kaimynas policijai pranešė, kad A. Daikeris vairavo neblaivus. Neblaivus vairuotojas buvo apipurkštas ašarinėmis dujomis ir neįleistas į namus, kol atvyko policija. Atvykę pareigūnai A. Daikeriui nustatė 1,8 promilės girtumą.
A. Daikeris vadovavo Varėnoje veikiančiai uogų, grybų ir vaisių supirkimu, jų šaldymu užsiimančiai įmonei „Adex LT“.