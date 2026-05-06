Nerijaus Cesiulio gyvenime – ypatinga diena: pasitiko kitaip nei įprasta

Socialiniuose tinkluose meras pasidalijo nuotrauka, kurioje yra įsiamžinęs laikydamas du balionus.
Jie išdavė ir N. Cesiulio amžių – Alytaus merui sukako 45 metai.
Tiesa, šiemet gimimo dieną jis pasitiko kitaip – be šeimos ir artimųjų, mat yra išvykęs svetur.
„Nors šiandien, gražus ir pusiau apvalus gimtadienis, gėlių, tikėtina, negausiu, nes esu komandiruotėje, bet sveikinimo žodžiai – labai laukiam.
O aš pats noriu padėkoti – ačiū tiems, kurie visus šiuos 45-erius metus buvote šalia. Su vienais augome, su kitais pramogavome, su trečiais studijavome ar dirbome, vieni palaikė, skatino, kiti mokė ir kritikavo – mano kelyje buvo labai daug įvairių žmonių ir visi jie prisidėjo prie to, koks esu dabar.
Ir tuo labai džiaugiuosi. Linkiu sau, kad per ateinančius 45-erius metus sutikčiau ne mažiau puikių žmonių! O šiaip, visus myliu ir apkabinu“, – socialiniuose tinkluose dalijosi jis.
