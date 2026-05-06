Renginyje Kauno „Žalgirio“ arenoje – būrys žinomų veidų

Tarp jų – Jonas Nainys, Aurimas Valujevičius, Veronika Montvydienė, Vaida Kurpienė, Arnas Markevičius, Inga Žuolytė, Justina Gafaro, Ernesta Skulskytė ir kiti žinomi kūrėjai bei nuomonės formuotojai, kurie dalijosi ne tik patirtimi, bet ir atvirais pasakojimais apie kelią, klaidas ir tai, kas iš tikrųjų slepiasi už matomo rezultato.
„Kai vienoje patalpoje susiburia tokia bendruomenė — tai jau nėra konferencija. Tai judėjimas,“ – sako renginio organizatorė, skaitmeninės rinkodaros strategė ir DI ekspertė Akvilė Mažuolė.
Jonas Nainys: „Rezultatai atėjo ne per naktį“
Konferencijoje dalyvavo ryškiausi Lietuvos skaitmeninės erdvės vardai. Tarp pranešėjų – Jonas Nainys ir Aurimas Valujevičius, kurie dalijosi praktinėmis įžvalgomis apie turinio kūrimą, asmeninio prekės ženklo vystymą ir darbo su auditorijomis subtilybes.
J. Nainys – vienintelis Lietuvos didžėjus, Kauno „Žalgirio“ arenoje subūręs 8–9 tūkst. žmonių minią.
Atlikėjas prisipažįsta – kartais ir pačiam sunku tuo patikėti. Tačiau rezultatai atėjo ne per naktį – jiems prireikė daugybės atsisakymų, nepratęstų kontraktų ir metų, kai atlygis neatitiko atsidavimo.
„Visi tie potyriai, pamokos ir klaidos, kurių turbūt buvo daugiau nei teisingų sprendimų, atvedė mane ten, kur esu dabar.
Tai sukurta per labai sunkius laikotarpius, kuomet norėjosi ir mesti, ir atrodė – kodėl aš tiek atiduodu savęs, o man moka tiek mažai?“ – prisimena J. Nainys.
Aurimas Valujevičius: „Dieną filmuoji, naktį montuoji“
Apie nuoseklumą ir discipliną kalbėjo ir keliautojas bei turinio kūrėjas Aurimas Valujevičius, kuris šiuo metu ruošiasi naujai ekstremaliai kelionei – dar vienam fizinių ir psichologinių ribų išbandymui, kur turinio kūrimas vėl taps neatsiejama kasdienybės dalimi.
„Turinio kūrimas neturi priklausyti nuo aplinkybių. Jei kuri, tai kuri visada. Net tada, kai esi pavargęs, kai sąlygos sudėtingos, kai kiti ilsisi. Auditorija pripranta prie ritmo, ir kiekvienas praleistas įrašas yra ne tik pauzė, bet ir pasitikėjimo praradimas. Todėl mano pasirinkimas paprastas – geriau mažiau miego, bet išlaikytas publikavimo ritmas.
Dirbdamas ekstremaliomis sąlygomis supratau, kad dažnai esi vienas – pats filmuoji, montuoji ir publikuoji, nes kitaip tiesiog neįmanoma išlaikyti tempo. Turinio kūrimas tampa nuolatiniu procesu: dieną filmuoji, naktį montuoji, ir be delsimo daliniesi.
Paradoksalu, bet ilgalaikis nuoseklus turinio kūrimas kartais yra sudėtingesnis nei fiziniai iššūkiai. Ne dėl to, kad trūktų jėgų, o dėl to, kad reikia kasdienės disciplinos ir atsakomybės. Tai nėra įkvėpimo klausimas, tai sprendimas kurti, nepaisant nieko.“
Ne tik teorinės, bet ir praktinės žinios
„AI & Content Summit“ išsiskyrė tuo, kad konferencijos metu veikė profesionalios filmavimo zonos – dalyviai galėjo kurti turinį realiu laiku, naudodami apšvietimą, fonus ir dirbtinio intelekto įrankius.
Dešimt pranešėjų nagrinėjo temas, kurios šiandien aktualiausios rinkoje, tarp kurių dirbtinio intelekto integracija į turinio kūrimą ir pardavimus, asmeninio prekės ženklo kūrimas socialiniuose tinkluose, DI automatizacija solo verslams ir ekspertams, praktinės sistemos, leidžiančios dirbti efektyviai net be didelės komandos.
Interaktyvi patirtis: konferencija, kuri įtraukia
Renginys pasiūlė ir dar Lietuvoje nematytą formatą – interaktyvią programėlę, per kurią dalyviai atliko užduotis, rinko taškus ir varžėsi tarpusavyje.
Tai pavertė konferenciją ne tik žinių šaltiniu, bet ir aktyvia patirtimi. Dalyviai buvo skatinami įsitraukti, veikti ir iškart taikyti tai, ką išgirdo. Geriausiai pasirodę dešimt dalyvių buvo apdovanoti prizais.
Dalyvių balsai: „Tai daugiau nei konferencija“
Po renginio netrūko emocingų atsiliepimų. Dalyviai pabrėžė ne tik įgytas žinias, bet ir realią vertę, kurią galės pritaikyti iškart.
Viena iš dalyvių juokavo, kad po renginio sugeneruoto turinio pakaktų visam mėnesiui į priekį.
Organizatoriai skelbia, kad rugsėjo 15–16 dienomis planuojamas „AI in Content Camp“ – intensyvi dviejų dienų stovykla, skirta nedidelei, atrinktai dalyvių grupei.
Stovyklos formatas orientuotas į praktinį kūrybos procesą: nuo idėjos iki pilnai paruošto turinio, dirbant kartu su mentoriais ir naudojant pažangiausius DI įrankius.