S. Stavickis-Stano atskleidė netikėtą naujieną apie artėjančias vestuves

Vakaro vedėjas Andrius Janušauskas, nė kiek neslėpdamas malonaus nustebimo, pasitiko jį žodžiais.
„Smagu, kad atkeliavai net iš Vilniaus į Kauną pasižiūrėt, kas čia vyksta pas mus“, – kalbino jis svečią.
Kauno magija, amerikietiški automobiliai ir Deivydas Zvonkus ant stogo
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
Stano neslėpė, kad Kaunas jam kelia ypatingus jausmus.
„Čia yra ta vieta, kur tavo siela atgyja“, – prasitarė jis.
Mikrofono ryšio problemos vakaro pradžioje jo nestebino. Priežastį jis žinojo tiksliai.
„Matyt kažkur ant stogo tūpi Zvonkus ir trikdo ryšį“, – šmaikštavo Stano.
Žinoma, pridūrė, kad sielą jam atgaivina visų pirma amerikiečių automobiliai – o jų „Classic Car Loft“ erdvėje tą vakarą netrūko.
Didžiausia sezono paslaptis atskleista Kaune
Svarbiausia vakaro intriga, kurią Stano atskleidė, nebuvo susijusi nei su muzika, nei su politika – o su vestuvėmis. Svečias pirmą kartą viešai prasitarė, kad „Classic Car Loft“ dirbtuvėse šiuo metu skubama paruošti labai ypatingą automobilį. Pasirodo, Stano jau seniai žinojo, kokiu automobiliu jis nori važiuoti į savo vestuves.
„Man norėjosi būtent 59-ųjų metų Kadilako – yra toks labai retas modelis“, – atskleidė jis.
Tokį automobilį turi būtent „Classic Car Loft“ įkūrėjas Šarūnas Žitkevičius, ir dabar jo tikslas – spėti jį pabaigti paruošti iki Stano vestuvių, planuojamų šią vasarą. Laiko nedaug, o senoviniai automobiliai niekada neskuba. Tai Stano žino iš pirmų rankų.
„Atrodo viskas padaryta, užvedi ir neužsiveda. Tai visokių dalykų gali būti“, – sakė jis.
Norėdamas įsilieti į renginio dvasią, Stano pateikė ir savo automobilinę estetikos teoriją. Ji paprasta, drąsi ir visiškai nepatogi itališkų superautomobilių fanams.
„Tie, kurie yra negražūs, tai yra Ferrariai ir Lamborghini. Visi kiti yra amerikietiški ir gražūs“, – pareiškė jis.
Atlikėjas teigia, kad jei viskas pavyks, jo vestuvės numatomos vasaros pabaigoje.
„Pet friendly“ patvirtinimas ir padėkos organizatoriams
Po pokalbio su Stano, vedėjas pasisveikino su kitu netikėtu svečiu – „Kikos“ bendrasavininku Tauru Plunge. A. Janušauskas iškart pastebėjo, kad Tauro dalyvavimas automatiškai patvirtina renginio „pet friendly“ statusą – svečias garsėja meile gyvūnams. Būtent Tauras išsakė ir šilčiausius vakaro žodžius renginio organizatoriams.
„Pagarba Šarūnui, šaunuolis, puikus renginys čia, tiek žmonių sutraukęs, nuostabūs automobiliai. Labai linkiu, kad būtų kasmetinis tradicinis renginys“, – sakė T. Plungė.