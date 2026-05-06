Žinoma šalies atlikėja pateko į ligoninę: „Svarbi kiekviena minutė“

Apie tai ji prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
„Trumpa istorija apie mano prasidėjusią „Kruizinę kelionę“, kurią šįkart pradėjau nesuderinus su jokia kelionių agentūra. Taip jau nulėmė žvaigždės.
Viskas prasidėjo gegužės 1-ąją, kaip tik ilgasis savaitgalis, puikiai tinka atostogoms. Taigi pirmiausiai atsidūriau Šiaurės ašigalyje, kur buvo toks šaltis, kad sunku net nupasakoti, bet kadangi sakiau trumpai, tai nesiplėsiu.
Po stingdančio šalčio šeštadienio rytą jau pabudau tokiame karštyje, kad nubudus dar vis maniau, jog sapnuoju. Pasirodo, kad ne, karštis tikrai siekė 39 laipsnius, momentais jau mačiau haliucinacijas. Prarijus stebuklingą piliulę karštis lyg sumažėjo iki 37,5 laipsnių, tačiau po keletos valandų vėl smogė visu stiprumu.
Taip kovodama su temperatūrų kaita sulaukiau ir pirmadienio, supratusi, kad kelionė mano nelabai sėkminga, nusprendžiau kreiptis į vietinius metereologus – gal jie turės į priekį geresnių prognozių.
Deja, gerų žinių nesulaukusi papuoliau į štormą, o tada jau kaip „Titanike“ pradėjau skęsti, kol pagaliau pamačiau gelbėjimosi ratą, kuriuo tapo Respublikinė Klaipėdos ligoninė. Po audringos ir labai šlapios nakties, kai pagaliau išvydau patekančią saulę horizonte, nusprendžiau pasidalinti ir su jumis savo kelionės istorija, mieli draugai.
Dėkoju pirmiausiai savo gelbėtojai, šeimos daktarei Vilmai Morkuvienei, kuri suregavo taip operatyviai ir laiku buvau nusiųsta į tinkamas rankas pačiu laiku, pasirodo, kartais svarbi kiekviena minutė!“ – rašė atlikėja.
Portalui Lrytas susisiekus su A. Gerikiene, moteris patikslino, kad gydytojai jai nustatė plaučių uždegimą.