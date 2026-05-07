ŽmonėsVeidai ir vardai

Jessica Shy gerbėjams – išskirtinė galimybė: skelbia atranką

2026 m. gegužės 7 d. 18:40
Lrytas.lt
Dainininkė Jessica Shy ruošiasi naujam kūrybiniam etapui – socialiniuose tinkluose ji paskelbė ieškanti vyrų, norinčių prisidėti prie būsimo muzikinio vaizdo klipo filmavimo.
Daugiau nuotraukų (19)
Kvietimu ji pasidalijo savo „Instagram“ istorijose. Filmavimai planuojami Vilniuje gegužės 13–14 dienomis.
Skelbiama, kad ieškomi 18–35 metų vaikinai ir vyrai, kurie pasirodytų masinėse klipo scenose.
Organizatoriai akcentuoja, jog ankstesnė filmavimų ar vaidybos patirtis nėra būtina – svarbiausia noras dalyvauti ir gera nuotaika.

Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį

Tokio pobūdžio atrankos dažnai sulaukia didelio gerbėjų susidomėjimo – dalyviams tai tampa galimybe ne tik iš arti pamatyti klipo kūrimo užkulisius, bet ir tapti naujausio atlikėjos darbo dalimi.
Norintys dalyvauti kviečiami atsiųsti kelias savo nuotraukas elektroninio pašto adresu: filmas.kastingas@gmail.com.
Susiję straipsniai
Jessica Shy įsileido į savo dar niekam nematytą pasaulį: „Asmeninis gyvenimas – labai brangi valiuta“

Jessica Shy įsileido į savo dar niekam nematytą pasaulį: „Asmeninis gyvenimas – labai brangi valiuta“

Jessica Shy prabilo apie savo naujus namus ir kaip jie atrodo: „Už lango – pušys“

Jessica Shy prabilo apie savo naujus namus ir kaip jie atrodo: „Už lango – pušys“

Jessicos Shy vardas – populiarioje užsienio laidoje: tai, ką pasakė, nustebins

Jessicos Shy vardas – populiarioje užsienio laidoje: tai, ką pasakė, nustebins

Jessica Shyatrankavaizdo klipas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.