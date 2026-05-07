Jessica Shy gerbėjams – išskirtinė galimybė: skelbia atranką

Kvietimu ji pasidalijo savo „Instagram“ istorijose. Filmavimai planuojami Vilniuje gegužės 13–14 dienomis.
Skelbiama, kad ieškomi 18–35 metų vaikinai ir vyrai, kurie pasirodytų masinėse klipo scenose.
Organizatoriai akcentuoja, jog ankstesnė filmavimų ar vaidybos patirtis nėra būtina – svarbiausia noras dalyvauti ir gera nuotaika.
Tokio pobūdžio atrankos dažnai sulaukia didelio gerbėjų susidomėjimo – dalyviams tai tampa galimybe ne tik iš arti pamatyti klipo kūrimo užkulisius, bet ir tapti naujausio atlikėjos darbo dalimi.
Norintys dalyvauti kviečiami atsiųsti kelias savo nuotraukas elektroninio pašto adresu: filmas.kastingas@gmail.com.