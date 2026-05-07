Po tragedijos V. Pranckiečio šeimoje – paviešinta jautri žinutė

2026 m. gegužės 7 d. 20:24
Po skaudžios nelaimės, per kurią žuvo Seimo nario Viktoro Pranckiečio trejų metų anūkė, jautria žinute pasidalijo Ringaudų bendruomenė.
Socialiniuose tinkluose paviešintame laiške bendruomenė išreiškė užuojautą artimiesiems bei skyrė jautrius žodžius mažylės netekusiai šeimai.
„Ringaudų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Viktoro Pranckiečio šeimą dėl skaudžios netekties – žuvus mažajai anūkei, dukrytei, sesytei Uršulei.
Nėra žodžių, galinčių palengvinti tokį skausmą, kai užgęsta vos pradėjusi skleistis gyvybė“, – rašoma įraše.

Bendruomenė taip pat pabrėžė tikinti, jog sunkiu metu šeimą lydės artimųjų meilė ir palaikymas.
„Tikime, kad šiuo nepakeliamai sunkiu metu Jus sups artimųjų meilė, stiprybė ir palaikymas.
Tegul mažosios Uršulės atminimas išlieka šviesus ir amžinas mūsų visų širdyse. Reiškiame gilią užuojautą visai šeimai“, – jautriai rašoma įraše.
Primename, kad portalo „Kas vyksta Kaune“ žiniomis, Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimą sukrėtė skaudi netektis – per Motinos dieną nelaimės metu žuvo jo trejų metų anūkė.
Šaltinių duomenimis, tragedija įvyko Kauno rajone, Ringauduose, vaikams leidžiant laiką ant batuto.
Skelbiama, kad nelaimė nutiko mergaitei netyčia iškritus iš batuto.
